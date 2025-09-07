Jannik Sinner en Carlos Alcaraz staan voor de derde keer op rij tegenover elkaar in een Grand Slam-finale. De wereldtoppers ontmoeten elkaar in de eindstrijd van US Open. Alcaraz staat momenteel met 1-0 in sets voor. Volg hier live alle hoogtepunten rondom de sensationele tennispartij.

Het is de achtste keer op rij dat minimaal één van de twee toptennissers in de finale van een Grand Slam staat én won. Sinner verdedigt momenteel zijn titel op de US Open, Alcaraz hoopt hem maar al te graag te onttronen. De Spanjaard won de Amerikaanse Grand Slam al in 2022, destijds op 19-jarige leeftijd. Beide wereldtoppers strijden om hun tweede eindzege in New York.

De partij op het centre court van US Open - in het Arthur Ashe Stadium - zou om 20.10 uur beginnen, maar werd uitgesteld tot 20.45 uur. Er passen bijna 24.000 supporters in het stadion in Flushing Meadows, een park in New York City.

Hoog bezoek bij US Open-finale

De sensationele tennispartij zal uitstekend beveiligd zijn. De Amerikaanse president Donald Trump is namelijk aanwezig bij het evenement. Om die reden werd de start van de finale ook even uitgesteld. Alles rondom de veiligheid van Trump moet tot in de puntjes geregeld zijn.

Carlos Alcaraz

Alcaraz kan de eerste mannelijke tennisser worden die de US Open wint zonder setverlies. Hij staat dus wel voor de enorme taak om Sinner te verslaan zonder ook maar één set te verliezen. Maar er staat nog veel meer op het spel voor beide tennissers. De winnaar van dit duel kroont zich namelijk tot nummer één van de wereld. Sinner is dat momenteel, Alcaraz hoopt die eretitel over te nemen.

Jannik Sinner

Niet alleen voor Alcaraz wacht er een bijzondere finale, hetzelfde geldt voor zijn Italiaanse tegenstander. Sinner kan Roger Federer opvolgen, door voor het eerst in zeventien jaar zijn Grand Slam-titel op Amerikaanse bodem te prolongeren.

Prijzengeld US Open

Het prijzengeld bij de US Open is énorm hoog. Alcaraz en Sinner strijden om liefst vijf miljoen dollar, omgerekend 4,27 miljoen euro. Nog nooit was de prijzenpot op een Grand Slam-toernooi zó hoog.

