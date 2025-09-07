Jannik Sinner en Carlos Alcaraz mogen zondagavond (Nederlandse tijd) hoog bezoek verwachten op Flushing Meadows. Tussen de tienduizenden tennisfans die de finale van de US Open bijwonen, zit een hele speciale man. Niemand minder dan president Donald Trump vereert de afsluiting van het toernooi met een bezoek.

Het is voor de eerste keer sinds 2015 dat Trump bij de finale van het Grand Slam-toernooi aanwezig is. De Amerikaanse president wordt internationaal gezien als een van de belangrijkste personen ter aarde en dus zijn de maatregelen voor het tennisduel tussen de nummers 1 en 2 van de wereld enorm. Zo is de beveiliging opgeschroefd om te voorkomen dat Trump onder vuur genomen kan worden, zoals het geval was tijdens zijn campagne om voor de tweede keer president te worden van de Verenigde Staten.

Verbaal onder vuur

Maar verbaal verwacht de organisatie van de Amerikaanse tennisfederatie wél problemen. De verkiezingen zaaiden enorme verdeeldheid in Amerika, met blije voorstanders en boze en angstige tegenstanders. Als Trump in beeld komt terwijl hij van de tennisfinale geniet in een van de luxe boxen, moeten de broadcasters in Amerika oppassen. Want als er veel gefluit of boegeroep klinkt, dan moeten de cameramensen en regie zoveel mogelijk hun best doen om dat niet in beeld en geluid te brengen.

Duidelijke boodschap

Dat blijkt uit een memo in handen van diverse media, waaronder het Engelse The Sun. "We vragen alle uitzenders om weg te blijven bij allerlei negatieve verstoringen rond de aanwezigheid van de president in het publiek", is de duidelijke boodschap richting ook de regisseurs om Trump te beschermen. Het is voor het eerst sinds 2015 dat Trump weer in het grootste tennisstadion ter wereld is. Sinds hij voor het eerst aan de macht kwam in Amerika in 2016, moest de US Open het doen zonder bezoek van de president. Ook 'tussenpaus' Joe Biden was er niet.

Trump zal vooral in beeld komen tijdens de openingsceremonie van de finale tussen Alcaraz en Sinner, die om 20.00 uur Nederlandse tijd begint.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.