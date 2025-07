Het tennisgeweld op Wimbledon is sinds maandag helemaal losgebarsten. Na de uitschakeling van Nederlanders Jesper de Jong en Botic van de Zandschulp donderdag, is er nog een landgenoot over in het enkelspel op het Engelse gras. Suzan Lamens komt nog in actie. Check hier het volledige programma en alle uitslagen op Wimbledon.

Van de Zandschulp kwam woensdag voor de derde dag op rij in actie en zal donderdag weer terug moeten komen. Zijn wedstrijd in de tweede ronde tegen Alejandro Davidovich Fokina werd in de vierde set stilgelegd nadat hij een matchpoint overleefde en dat leidde tot woede bij de Nederlander. De Nederlander begon met een 2-1-achterstand in sets, terwijl het 5-5 stond in de vierde set.

Einde verhaal voor boze toptennisser Botic van de Zandschulp op Wimbledon Botic van de Zandschulp is in de tweede ronde uitgeschakeld op Wimbledon. De Nederlander moest de laatste set van zijn partij tegen Alejandrio Davidovich Fokina op donderdag nog uitspelen. Daar was hij erg boos over en Van de Zandschulp was uiteindelijk dan ook de pineut.

In het restant van de partij wist hij het niet meer om te draaien. Hij sleepte er nog een tiebreak uit in de vierde set, maar moest die afgeven aan zijn Spaanse tegenstander.

Jesper de Jong

Jesper de Jong werd ook uitgeschakeld na een nederlaag tegen Miomir Kecmanovic. (6-1, 3-6, 2-6, 4-6). De wedstrijd moest kort onderbroken worden door een medische timeout voor de 25-jarige Nederlander.

Suzan Lamens en Demi Schuurs

Suzan Lamens zal de eer van Nederland in het enkelspel misschien nog kunnen redden donderdagmiddag. Zij zal dan aantreden tegen Ekaterina Alexandrova. Demi Schuurs bereikte vandaag de tweede ronde in het dubbelspel. Met haar Amerikaanse dubbelpartner Asia Muhammad versloeg de 31-jarige Nederlandse dubbelspecialiste het koppel Leylah Fernandez uit Canada en Lulu Sun uit Australië: 6-2 6-1.

Veel toppers over

Ondanks de waslijst aan gesneuvelde topnamen, zijn er nog genoeg spelers over om van te genieten voor het publiek in de Engelse hoofdstad en voor de mensen thuis. Bij de mannen zitten Carlos Alcaraz, Jannik Sinner en Novak Djokovic nog in het toernooi, terwijl bij de vrouwen Aryna Sabalenka, Iga Swiatek en Mirra Andreeva van de partij zijn.

Beeldschone tennisster (24) zwijmelt over Novak Djokovic: 'Hoe hij me bedankte...' Voor Carson Branstine wordt Wimbledon een toernooi om nooit meer te vergeten. De Canadese tennisster knokte zich door de kwalificaties en mocht tegen nummer 1 van de wereld Aryna Sabalenka zichzelf en haar kunsten laten zien. Het 24-jarige fotomodel was kansloos op de baan, maar beleefde alsnog een hoogtepunt.

Prijzengeld Wimbledon

Er wordt in Londen gestreden om het meeste prijzengeld van alle Grand Slams. De organisatie luisterde naar een protest van diverse toptennissers, die vonden dat het traditionele toernooi wel wat meer prijzengeld mocht uitdelen. Daardoor zijn de uitgeschakelde tennissers zoals Griekspoor en Rus wel al flink rijker op weg naar huis.

Dit is het prijzengeld op Wimbledon: organisatie zwicht voor protest toptennissers en keert hoogste bedrag ooit uit Het prijzengeld op Wimbledon ligt hoger dan ooit. De toptennissers zullen dit jaar daardoor éxtra veel zin hebben in de Grand Slam op het heilige Engelse gras in Londen. De organisatie gaat op verzoek van de spelers dieper in de portemonnee grijpen dan ooit. De winnaar krijgt het meeste geld van alle vier de Grand Slams van de kalender.

Titelverdedigers

Carlos Alcaraz en Barbora Krejcikova zijn dit jaar de titelverdedigers. Alcaraz won zelfs de afgelopen twee edities van Wimbledon en versloeg beide keren zevenvoudig kampioen Novak Djokovic in de finale. Krejcikova won haar tweede grandslamtitel door met Jasmine Paolini af te rekenen in de eindstrijd.

Verschrikkelijke blessure op Wimbledon zorgt voor ophef: 'Ze moet ze aanklagen' Ella Seidel zag haar Wimbledon-debuut abrupt eindigen na een vervelend ongeluk tijdens haar eerste ronde tegen Jessica Bouzas Maneiro. De 20-jarige Duitse moest haar wedstrijd voortijdig staken, waarna veel vragen ontstonden over de omstandigheden van de tennisbaan.

Programma en uitslagen enkelspel mannen

Programma en uitslagen enkelspel vrouwen

