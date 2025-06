De ogen van alle tennisfans zijn van maandag 30 juni tot en met zondag 13 juli gericht op Wimbledon. De beste tennissers ter wereld gaan op het gravel in Londen strijden om miljoenen euro's aan prijzengeld, maar wie zijn ze eigenlijk en door wie worden ze daar gesteund? Lees hier alles over de toptennissers en hun partners.

Novak Djokovic

Novak Djokovic is misschien wel de allerbeste tennisser aller tijden en dat is niet vanzelfsprekend als je zijn verleden kent. Hij groeide als klein jongetje namelijk op in een door oorlog verscheurd land. Het tennis bleek zijn redding en inmiddels heeft hij maar liefst 24 grandslamtitels op zijn naam staan. Dat lukte hem mede dankzij de steun van vrouw Jelena, die een groot offer moest brengen voor haar man.



Lees hieronder alles over het leven van Novak Djokovic en zijn vrouw Jelena:

Dit is Novak Djokovic: omstreden tennislegende groeide op in oorlog en zag 'droomhuwelijk' snel stranden Novak Djokovic vocht jarenlang met Roger Federer en Rafael Nadal om de grote titels in het mannentennis, maar zo populair als zijn twee rivalen werd hij nooit. Dat gebruikte de Serviër als brandstof om uit te groeien tot de beste tennisser aller tijden. Daar slaagde hij in, maar nog altijd is Djokovic niet onomstreden en dat komt vooral door zijn acties buiten de baan.

Dit is de vrouw van Novak Djokovic: jeugdliefde Jelena bracht enorm offer voor beste mannelijke tennisser aller tijden Alle ogen zullen tijdens Roland Garros weer gericht zijn op Novak Djokovic, met zijn 24 grandslamtitels de beste mannelijke tennisser aller tijden. Dat de Serviër zo succesvol is, heeft hij ook te danken aan zijn één jaar oudere vrouw Jelena. De twee kennen elkaar al heel lang en hebben samen twee kinderen, maar dat was zonder een groot offer van mevrouw Djokovic misschien wel nooit gebeurd.

Carlos Alcaraz

Na de jarenlange dominantie van Djokovic, Roger Federer en Rafael Nadal was de tenniswereld toe aan wat verjonging in de top. Die kwam er in de vorm van Carlos Alcaraz. De Spanjaard bestormde al vroeg de top, stal de harten van de fans met spectaculair spel en rijgt ook nog eens de grote titels aan elkaar. Alcaraz is echter wat minder gelukkig in de liefde en dat zorgt voor heel veel speculatie.



Lees hieronder alles over Carlos Alcaraz:

Dit is Carlos Alcaraz: tennistopper veroverde op jonge leeftijd de wereld en houdt fans bezig met liefdesleven Wat goed is, komt snel. En dus bestormde Carlos Alcaraz al op piepjonge leeftijd de top van de tenniswereld. De Spanjaard is de natuurlijke opvolger van landgenoot Rafael Nadal gebleken en heeft als 22-jarige tennisser al een imposante prijzenkast. Dit weten we allemaal van de jongste nummer één van de wereld ooit.

Emma Raducanu

Emma Raducanu zorgde in 2021 voor een sensatie door als qualifier zonder setverlies de US Open te winnen. De Britse werd direct een wereldster, maar haar lichaam lijkt haar grootste tegenstander. Raducanu kwakkelt veel met blessures en daardoor staat de teller wat betreft toernooizeges nog altijd op één. Ze staat wel om een andere reden in de spotlights: de geruchten over een relatie met Alcaraz werden de laatste tijd namelijk wel heel serieus.



Lees hieronder alles over Emma Raducanu:

Dit is Emma Raducanu: gestalkte tennissensatie aast op revanche na zware jaren en opmerkelijk liefdesgerucht Emma Raducanu zorgde in 2021 voor een superstunt door bijna vanuit het niets de US Open te winnen. De wereld lag aan de voeten van de op dat moment slechts 18-jarige tennisster, maar in de jaren erna raakte haar carrière door blessures in het slop. Ze kwam vooral in het nieuws door randzaken en was eerder dit jaar nog slachtoffer van een stalker.

Jannik Sinner

Alcaraz heeft echter niet het rijk alleen in de tenniswereld, want met Jannik Sinner lijkt hij een rivaliteit te ontwikkelen die de tennisfans laat terugdenken aan de tijden van Djokovic, Federer en Nadal. De Italiaan is op de tennisbaan nagenoeg onverslaanbaar, maar zijn imago liep buiten de tennisbaan flink schade op door een dopingschorsing en ook zijn liefdesleven is op zijn minst rumoerig te noemen.



Lees hieronder alles over Jannik Sinner:

Dit is Jannik Sinner: toptennisser houdt gemoederen bezig door dopingschorsing en liefdesdrama Jannik Sinner won in 2024 de Australian Open en dat bleek de opmaat naar een succesvol sportjaar voor de Italiaan. Die lijn zette hij begin dit jaar voort met titelprolongatie, maar sindsdien pakten de donkere wolken zich samen boven de 23-jarige toptennisser. Dat heeft alles te maken met het liefdesleven van Sinner en ook een dopingzaak maakte de nodige tongen los.

Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka viel de eerste jaren van haar carrière vooral op door haar extreme geluid tijdens wedstrijden, maar inmiddels gaat het vooral over haar prestaties. De Belarussische laat tegenstanders met snoeiharde klappen alle hoeken van de baan zien. Sabalenka is na een vreselijk drama in haar privéleven ook weer gelukkig in de liefde.



Lees hieronder alles over Aryna Sabalenka:

Dit is Aryna Sabalenka: toptennisster is na drama gelukkig met bekende geliefde en zorgde voor spraakmakend moment Aryna Sabalenka is al een aantal jaar een van de grootste tennissters van dit moemnt. De Belarussische won meerdere grandslamtoernooien en is de nummer één van de wereldranglijst. En dat terwijl ze tijdens haar carriere werd opgeschrikt door vreselijk nieuws.

Iga Swiatek

Iga Swiatek was jarenlang dé te kloppen vrouw en op gravel was ze helemaal onverslaanbaar. De Poolse won vier van de laatste zes edities van Roland Garros, maar de klad kwam er het laatste jaar in en dat was misschien wel door alle stress rond een dopingschorsing.



Lees hieronder alles over Iga Swiatek:

Dit is Iga Swiatek: verlegen toptennisster beleefde 'ergste ervaring uit haar leven' door mysterieuze verdwijning Toptennisster Iga Swiatek is terug. De voormalig nummer één van de wereld ontbrak de laatste maanden van 2024 en lange tijd bleef het onduidelijk waarom. Later kwam naar buiten dat Swiatek betrapt was op een verboden middel en een schorsing uitzat. Die periode gooide het leven van de Poolse 'leugenaar' Swiatek volledig overhoop.

Tallon Griekspoor

Uiteraard kunnen ook de Nederlanders niet ontbreken. Tallon Griekspoor is momenteel de beste tennisser van eigen bodem en weet het de wereldtoppers vaak heel lastig te maken. Het lijkt dan ook niet lang te gaan duren voordat hij eindelijk de stap naar de absolute top gaat maken. Dat doet hij met de steun van een aantal opvallende mensen, waaronder een Russische tennisster.



Lees hier alles over Tallon Griekspoor:

Dit is Tallon Griekspoor: Nederlandse toptennisser dankt naam aan motorcrosser en heeft relatie met Russische collega Tallon Griekspoor hoort inmiddels bij de grote namen in de tenniswereld. De Haarlemmer, die zijn bijzondere naam dankt aan een Amerikaanse motorcrosser, brak in 2023 definitief door met twee toernooizeges en schreef een jaar later Nederlandse tennishistorie. Toch blijft hij altijd 'dat kleine broertje' in zijn sportieve familie.

Anastasia Potapova

De Russische Anastasia Potapova won Wimbledon bij de junioren, maar tot een doorbraak bij de senioren is het nog niet gekomen. De Russische maakt echter wel op een andere manier naam. Ze was een tijdje getrouwd met een Kazachse tennisser en wordt de laatste tijd regelmatig wel erg dicht in de buurt van Griekspoor gespot.



Lees hier alles over Anastasia Potapova:

Dit is Anastasia Potapova: Russische vriendin van Tallon Griekspoor was eerder getrouwd met collega Anastasia Potapova won in 2016 de juniorentitel op Wimbledon, maar bij de senioren wist ze nog niet zo'n succes te boeken. De Russische tennisster haalde vorig jaar op Roland Garros de laatste zestien en dat blijft haar beste prestatie in Parijs na weer een vroege uitschakeling. Toch kwam ze voornamelijk in het nieuws door haar korte huwelijk met een collega-tennisser én doordat ze plotseling gespot werd in de buurt van Tallon Griekspoor.

Jesper de Jong

Jarenlang draaide het Nederlandse mannentennis enkel om Griekspoor en Botic van de Zandschulp, maar dat is niet meer het geval. Jesper de Jong werkt zich stapje voor stapje omhoog en bereikte in 2025 een bijzondere mijlpaal. Dat lukte hem als de helft van een bekend Nederlands sportkoppel, want de tennisser heeft een relatie met schaatsster Pien Hersman.



Lees hieronder alles over Jesper de Jong en zijn schaatsende vriendin Pien Hersman:

Dit is Jesper de Jong: Nederlandse toptennisser beleeft hoogtepunten met populaire vriendin en speciale tattoo Jannik Sinner noemde Jesper de Jong al een 'geweldige speler, maar een nog mooier persoon' en ook Carlos Alcaraz sprak zijn bewondering uit voor de jonge Nederlandse tennisser. De geboren Haarlemmer (24) bestormt de internationale top en beleeft hoogtepunt na hoogtepunt. Sinds kort ook met een bekende en populaire vriendin aan zijn zijde.

Dit is Pien Hersman: immens populaire schaatsster met bekende ouders én vriend Als dochter van twee topschaatsers stond haar toekomst in de sterren geschreven. Pien Hersman (21) ging haar ouders maar wat graag achterna. Met haar talent én looks is ze inmiddels uitgegroeid tot een immens populaire schaatsster op de baan en op Instagram. Inmiddels heeft ze ook een bekende vriend én woont ze voor het eerst samen. Dit is Pien Hersman.

Botic van de Zanschulp

Botic van de Zandschulp brak in 2021 door met een verrassende kwartfinale op de US Open. Hij stoomde vervolgens op richting de top, maar zakte daarna ook weer weg. De Nederlander kwakkelde met zijn motivatie en overwoog zelfs te stoppen. Gelukkig deed hij dat niet, want anders hadden de tennisfans en zijn vriendin Floor nooit kunnen genieten van zijn schitterende zeges op Carlos Alcaraz, Rafael Nadal en Novak Djokovic.



Lees hieronder alles over Botic van de Zandschulp en zijn vriendin Floor:

Dit is Botic van de Zandschulp: vrees van wereldtoppers wordt gehaat in Spanje, maar is kalm en eenzaam naast de baan Botic van de Zandschulp maakt regelmatig indruk op de tennisbaan. Door zijn stunt tegen Carlos Alcaraz op de US Open, zijn zege op Rafael Nadal in de afscheidswedstrijd van de tennislegende en zijn overwinning op Novak Djokovic in Indian Wells, ging de Nederlander de wereld over. Ondanks zijn goede prestaties, vindt hij het leven als topsporter soms moeilijk.

Dit is de vriendin van Botic van de Zandschulp: Nederlandse tennisser moet reislustige Floor Isabel 't Hart vaak missen De Nederlandse toptennisser Botic van de Zandschulp heeft door zijn resultaten op de tennisbaan al meerdere keren in de schijnwerpers gestaan. Zo stuntte hij tegen Carlos Alcaraz op de US Open, stuurde hij Rafael Nadal met pensioen in de Davis Cup en won hij eerder dit jaar van Novak Djokovic. Zijn vriendin Floor Isabel 't Hart, zal zeker trots zijn op die knappe prestaties. Al laat ze niet vaak haar gezicht zien bij wedstrijden.

Alexander Zverev

Alexander Zverev hikt al tijden tegen zijn grote doel aan: het winnen van een grandslamtitel. De Duitser won veel grote titels, maar op het allerhoogste podium wil het maar niet lukken. Zverev is een beetje de bad guy onder de topspelers, want in het verleden werd hij door twee ex-partners beschuldigd van losse handjes. Desondanks durfde een bekend Duits model, presentatrice én actrice het aan om de tennisser in haar armen te sluiten.



Lees hieronder alles over Alexander Zverev en zijn vriendin Sophia Thomalla:

Dit is Alexander Zverev: toptennisser is omstreden door beschuldigingen van geweld en relatie met 'oudere' actrice Alexander Zverev wordt al jaren gezien als een van de beste tennissers ter wereld. Toch heeft de 27-jarige Duitser met Russische roots nog nooit een Grand Slam gewonnen. Hij kwam meerdere malen in opspraak na beschuldigingen van huiselijk geweld door zijn ex-partners. Inmiddels is Zverev al enkele jaren gelukkig in een relatie met een Duits model en zij is een stuk ouder dan hem.

Dit is de vriendin van Alexander Zverev: Playboy-model met opmerkelijk liefdesleven moet beschuldigde tennisser beteugelen Alexander Zverev hoort al jaren bij de top van de wereld, maar het lukte hem nog altijd niet om een grandslamtoernooi te winnen. Hij gaat in Parijs tijdens Roland Garros een nieuwe poging doen en daarbij wordt hij gesteund door zijn oudere vriendin Sophia Thomalla. Zij moet de toptennisser na flink wat negatieve privéverhalen in toom zien te houden en daar heeft ze genoeg ervaring voor, want haar eigen liefdesleven was ook erg bewogen.

Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas kwam in 2021 in de finale van Roland Garros met 2-0 in sets voor tegen Novak Djokovic, maar het lukte hem niet om de klus te klaren. De Griek verloor twee jaar later op de Australian Open de eindstrijd tegen diezelfde tegenstander en sindsdien is de klad er een beetje in gekomen. Hij is inmiddels uit de top-20 van de wereldranglijst gevallen, maar gelukkig is er ook goed nieuws: de Griek heeft namelijk de liefde gevonden bij een bekende collega.



Lees hier alles over Stefanos Tsitsipas:

Dit is Stefanos Tsitsipas: toptennisser verdronk bijna, is gek op stroopwafels en heeft relatie met bekende collega Het leek een kwestie van tijd voordat Stefanos Tsitsipas zijn eerste grandslamtitel zou gaan winnen, maar het is hem nog altijd niet gelukt. De Griek waagde op Roland Garros een nieuwe poging, maar zag voor de vierde Grand Slam op rij het doek vroegtijdig vallen. Dus moet hij zijn bekende partner maar steunen in Parijs. Dit is alles wat je moet weten van toptennisser Tsitsipas.

Paula Badosa

Die bekende collega is de Spaanse tennisster Paula Badosa. Zij won in 2021 verrassend het toernooi van Indian Wells en klom later op tot de tweede plaats op de wereldranglijst. De Spaanse kwam daarna door aanhoudend blessureleed in een dal, maar haalde op de Australian Open eerder dit jaar de halve finales. Badosa is gelukkig in de liefde en lijkt de weg omhoog te hebben gevonden, maar een chronische kwetsuur hangt als een donkere wolk boven haar carrière.



Lees hier alles over Paula Badosa:

Dit is Paula Badosa: toptennisster met chronische aandoening wil trouwen met bekende collega Paula Badosa behoort al jarenlang tot de bekendste tennissters ter wereld en hoopt op Roland Garros voor de eerste keer de finale van een grandslamtoernooi te halen. Dat ze geregeld in het nieuws komt, heeft ze niet alleen te danken aan haar prestaties op de baan. Zo vormt de Spaanse samen met een collega een heel bekend tenniskoppel én maakte ze onlangs bekend dat ze lijdt aan een heftige aandoening.

Taylor Fritz

De Amerikaan Taylor Fritz werkte zich gestaag omhoog en nestelde zich in 2024 echt tussen de wereldtop. Hij haalde de finale van de US Open en van de ATP Finals. Toch was zijn vriendin misschien wel meer in het nieuws: Morgan Riddle werd vorig jaar middelpunt van een grote rel op Wimbledon en is misschien wel de beroemdste spelersvrouw van allemaal.



Lees hieronder alles over Taylor Fritz én zijn spraakmakende vriendin Morgan Riddle:

Dit is Taylor Fritz: verlegen toptennisser met beroemde vriendin is de Amerikaanse hoop in bange dagen Taylor Fritz won in zijn hele carrière nog nooit een grandslamtoernooi en vloog er op Roland Garros weer vroeg uit, waardoor Amerika nog altijd lang moet wachten op een 'eigen' zege op een Grand Slam. De 27-jarige Amerikaan is een bekend gezicht in de tenniswereld, maar dat komt ook door zijn nog bekendere en veelbesproken partner.

Dit is de vriendin van toptennisser Taylor Fritz: influencer Morgan Riddle is 'de bekendste vrouw uit het mannentennis' Taylor Fritz draait al jaren mee in de wereldtop van het tennis en sloeg bijna 25 miljoen euro aan prijzengeld bij elkaar. De Amerikaan is echter om nóg een reden bekend. Hij is de vriend van de 27-jarige Morgan Riddle. Ze komt tijdens grote toernooien veelvuldig in beeld en dat zal de komende tijd tijdens Roland Garros niet anders zijn.

Coco Gauff

Coco Gauff weet al van jongs af aan hoe het is om in de spotlights te staan. De Amerikaanse brak op 15-jarige leeftijd door nadat ze op Wimbledon van tennisicoon Venus Williams won. Gauff loste haar belofte in de jaren daarna volledig in en lijkt hard op weg om zelf ook uit te groeien tot een grootheid.



Lees hieronder alles over Coco Gauff:

Dit is Coco Gauff: toptalent bleek al als 15-jarige een tennissensatie en gaf inkijkje in haar liefdesleven Ze is pas 21 jaar oud, maar Coco Gauff loopt stiekem al flink wat jaartjes mee in de tennistop. De Amerikaanse veroverde tijdens haar eerste grote toernooi meteen de wereld door een sensationele prestatie en heeft inmiddels ook haar eerste Grand Slam binnen. Dit weten we over Cori 'Coco' Gauff.

Alex de Minaur

Alex de Minaur is een vaste klant in de latere fases van grote tennistoernooien. Toch lukt het hem vooralsnog maar niet om ook de grote titels binnen te slepen. Zelfs niet nu hij zijn grote liefde heeft gevonden, maar over haar zo meer.



Lees alles over Alex de Minaur:

Dit is Alex de Minaur: toptennisser aast na prachtig nieuws met collega op mijlpaal tijdens Roland Garros Alex de Minaur hoopt op Roland Garros na vijf verloren kwartfinales op grandslamtoernooien eindelijk eens de laatste vier te gaan halen. Het zou een volgend hoogtepunt voor de Australiër zijn nadat hij op privévlak al iets heel moois meemaakte.

Katie Boulter

Die grote liefde is namelijk Katie Boulter. De Britse is in tegenstelling tot haar verloofde geen vaste naam in de top, maar schreef toch al de nodige toernooien op haar naam. De twee steunen elkaar overal, maar vinden het ook erg leuk om elkaar in de maling te nemen.



Lees hier alles over Katie Boulter:

Dit is Katie Boulter: toptennisster is verloofd met collega en was slachtoffer van stalker Katie Boulter is met recht een laatbloeier te noemen. De 28-jarige tennisster beleeft de beste periode van haar sportcarrière en misschien is dat ook wel zo op privévlak. Eind 2024 maakte zij bekend te zijn verloofd met Alex de Minaur, ook een toptennisser.

Naomi Osaka

Naomi Osaka leek de natuurlijke opvolgster van Serena Williams. De Japanse versloeg de tennislegende in de finale van de US Open in 2018 en pakte vervolgens in rap tempo nog drie grandslamtitels. Osaka kon die lijn echter niet doortrekken, maar beleefde wel iets heel bijzonders: ze beviel van haar eerste kindje. De tennisster is echter niet meer samen met de vader van haar dochter.



Lees hier alles over Naomi Osaka: