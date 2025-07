De volledige tennistop was aanwezig in Londen voor Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar. Van maandag 30 juni tot en met 13 juli streden de beste tennissers ter wereld op het heilige gras om miljoenen. Nu zijn er nog twee mannen over: Carlos Alcaraz en Jannik Sinner. Lees hier op welke zender je naar de finale kijkt.