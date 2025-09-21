Alec Deckers is de zoon van Richard Krajicek en Daphne Deckers. De 25-jarige tennisser ploetert zich door de onderste regionen van het internationale tennis. Dat vergt enorm veel volharing, want een glamourleven is dat zeker niet. Deckers heeft deze week een persoonlijke mijlpaal bereikt.

Zondag staat Deckers in de finale van een futuretoernooi in Portugal. Het evenement is ingedeeld in de categorie M25, wat inhoudt dat de winnaar 30.000 dollar verdient.

Het is voor Deckers de eerste maal dat hij in de eindstrijd staat van een M25-toernooi. Wel was hij vijf keer present in de finale van een M15-toernooi, waar de winnaar 15.000 dollar opstrijkt. Viermaal won hij zo'n toernooi.

Setubal

In de Portugese stad Setubal heeft hij vjif rondes overleefd om in de finale te komen. Daarin staat hij tegenover Mario Gonzalez Fernandez, een 23-jarige Spanjaard met plek 712 op de ATP-ranking. Ook hij heeft voor het eerst de eindronde van een M25-evenement bereikt.

Moeder Dapnhe Deckers volgt de verrichtingen van Alex uiteraard nauwgezet. Op Instagram heeft ze een story gezet waarin ze uitkijkt naar de grote match. "Morgen finale", schreef ze op zaterdag bij een korte video waarin Alec zijn halve finale speelt.

Deckers

Krajicek en Deckers hadden een slimme reden om Alec de achternaam van zijn moeder te geven. De achterliggende gedachte is dat een kind met de opvallende naam Krajicek geen normaal leven zou kunnen leiden in Nederland. " Mijn ouders wilden mij en mijn zus wat langer in de luwte houden. Daarom hebben ze ons de achternaam van mijn moeder gegeven", zei hij in 2023 tegen De Telegraaf.

"Er is in Nederland maar één familie met de achternaam Krajicek en van Deckers zijn er veel meer. Ze dachten ons iets meer anonimiteit te geven, maar ze kwamen er al snel achter dat het niet veel uitmaakt."

Emma deckers

Krajicek en Deckers hebben ook een dochter: Emma Deckers. Zij is model en timmert ook aan de weg als influencer. Onlangs liet ze zien hoe fit ze is geworden via het programma 'Dag één'. Ze schreef: "Wat een journey is het ook geweest en wat heb ik veel geleerd! Niet alleen over voeding, maar ook over mijn lijf, wat ik nodig heb, wat ik allemaal aankan."