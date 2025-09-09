Schrijfster Daphne Deckers heeft mooi nieuws aangekonigd via Instagram. De vrouw van oud-tennisser Richard Krajicek gaat zich inzetten voor een goed doel. Als ambassadeur van de Stichting Look Good, Feel Better helpt ze mensen met kanker.

Deckers maakte al kennis met de stichting en wil zich graag aan het goede doel verbinden. "Een tijdje geleden heb ik een lezing voor ze gedaan en daar heb ik een groot deel van de 350 vrijwilligers ontmoets. Ik dacht: híer wil ik me graag voor inzetten", schrijft de 56-jarige. Look Good Feel Better zet zich in om voor mensen met kanker een positieve schakel te zijn in het ziekteproces.

De vrijwilligers zijn beauty professionals. "Zij ondersteunen vrouwen bij de zichtbare veranderingen door de behandeling en geven advies over huidverzorging, make-up en haarwerken. Alles om je weer een beetje als jezelf te laten voelen." Voor de patiënten betekent dit vaak meer dan alleen het uiterlijk vertoon. "Het uiterlijk is verbonden met hoe we ons voelen, hoe we de wereld tegemoet treden en hoe we onze kracht hervinden."

"Wij geven mensen met kanker, die dat willen uiteraard, een tastbare tool om een stukje regie in hun leven terug te pakken, juist op een moment waarop ze het gevoel hebben die kwijt te zijn", legt Deckers uit. Ze vraagt haar volgers ook om hulp. Dat kan als vrijwilliger of als donateur.

Operatie Richard Krajicek

Deckers moest dit jaar ook haar man steunen bij een ingrijpende operatie. Voormalig Wimbledon-winnaar Krajicek onderging namelijk een PEARS-ingreep, waarbij een kunststof steunkous rond zijn verwijde aorta werd geplaatst om een toekomstige levensbedreigende scheur te voorkomen. Zijn aorta was 5,4 centimeter wijd, terwijl die maximaal 4 mag zijn.

Aan die operatie hield Krajicek geen grote uiterlijke veranderingen over, op een groot litteken op zijn borst na. Die werd namelijk helemaal opengsneden voor de openhartoperatie.