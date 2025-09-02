Mooi nieuws voor Daphne Deckers. De 56-jarige vrouw die al jarenlang furore maakt als onder meer schrijfster, columniste en actrice gaat een nieuwe, bijzondere uitdaging aan. De partner van tennisgrootheid Richard Krajicek heeft er merkbaar zin in.

De veelzijdige Deckers is een gewilde vrouw in de mediawereld. Ze presenteerde vele televisieprogramma's, was te zien als jurylid, speelde in televsieseries en is voormalig fotomodel. Ook schreef ze meerdere succesvolle boeken. Tevens speelde ze in de James Bond-film Tomorrow Never Dies.

Afscheid na 25 jaar

Maar wat ze ook bijzonder goed kan is het schrijven van columns. Maar liefst 25 jaar schreef ze elke week een column in de Vrouw, maar deze zomer was dat einde verhaal. De weekendbijlage van De Telegraaf en de partner van Krajicek gingen uit elkaar. Deckers liet weten dat onder meer de hartoperatie die haar man destijds moest ondergaan ook veel van haar vergde. Het inspireerde haar ook om te onderzoeken waar haar hart nog sneller gaat kloppen.

Weer aan de slag als columniste

Enkele maanden later blijkt ze ergens anders columns te gaan schrijven. Deckers gaat namelijk aan de slag bij het weekblad Libelle. "Columns schrijven is één van mijn grote liefdes, en ik ben blij dat ik dit in zo'n positieve en inspirerende omgeving mag gaan doen", zo valt te lezen in het persbericht.

De hoofdredacteur van Libelle, Hilmard Mulder, is ook verguld me de samenwerking. "Haar scherpe humor en warme, persoonlijke benadering spreekt mensen écht aan; ze zorgt steevast voor een lach en soms een traan. Ze pas perfect in ons rijtje andere bekende columnisten, waaronder Roos Schlikker, Nico Dijkshoorn en Sylvia Witteman."

Eerste column

Haar eerste column is inmiddels ook verschenen. Daarin vertelde Deckers dat ze onlangs twijfelde om een wildvreemde haar hulp aan te bieden. Toen ze een jonge studente in Nijmegen zag huilen, deed ze dat niet terwijl het haar niet lekker zat. Later schoot ze een oudere vrouw te hulp en wilde ze meehelpen oversteken, maar dat kon zij dan weer niet waarderen. '"Ben je betoeterd? Ik kan alles zelf nog, hoor." Daar ston dik dan met mijn goeie gedrag'.

Relatie met Richard Krajicek

Deckers en Krajicek vormen een succesvol koppel. De een in de mediawereld, de ander in de tennissport. Het grootste succes van Krajicek was het winnen van Wimbledon in 1996. Eerder dit jaar werd de oud-toptennisser dus aan zijn hart geopereerd.