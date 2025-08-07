Was vroeger alles beter? Misschien, maar volgens Daphne Deckers was één ding uit vervlogen tijden dat zeker wel. Daarvan deelt de beroemde partner van tennislegende Richard Krajicek beelden van een aantal decennia geleden.

De succesvolle bekende Nederlandse deelt via haar eigen Instagram beelden van 1991. In die periode was Deckers pas begin twintig en zat ze in een heel andere fase van haar leven. Ze kwam dus ook op heel andere plekken, bijvoorbeeld in de legendarische Roxy.

Dat zal veel mensen tegenwoordig weinig meer zeggen, maar de Roxy was eind jaren 80 en in de jaren 90 misschien wel de populairste uitgaansgelegenheid van het land. Legio beroemdheden kwamen veelvuldig hun zinnen binnen verzetten. Deckers was er klaarblijkelijk ook een van. "Wie ging er vroeger ook naar de Roxy?", zo schrijft ze terwijl ze intieme beelden deelt van de club.

Bekijk hier de beelden die Deckers zelf ook deelde

De orginele bron van de video schrijft er ook bij dat er in die tijd geen sprake was van computers, smartphones en sociale media en dat het 'just feelings' waren in de Roxy.

Inmiddels gelukkig getrouwd

Die tijden zijn lang geleden, want het leven van Deckers en Krajicek ziet er nu heel anders uit. Ze leerden elkaar kennen in 1994 en stapten in 1999 in het huwelijksbootje. De twee zijn nu allebei in de vijftig. Hoewel ze nog druk en dolgelukkig zijn, komen er ook wat fysieke kwaaltjes naar boven. Zo werd Krajicek in mei nog geopereerd. Hij onderging een openhartoperatie. Zijn aorta was 5,4 centimeter wijd, terwijl die maximaal 4 mag zijn.

Deze zomer gingen ze samen op wandelvakantie in Oostenrijk. Hoewel het weer ze op een gegeven moment in de steek liet, keek Deckers daar onlangs ook met warme gevoelens op terug. "Wat een droomscenario dat we hier gewoon weer lopen en genieten."

Twee kinderen treden in voetsporen

De twee hebben inmiddels twee kinderen: Emma en Alec. Emma is net als haar moeder een acteercarrière begonnen, terwijl Alec juist de tennisgenen van zijn vader heeft. Krajicek werd uiteraard wereldberoemd door in 1996 Wimbledon te winnen, maar ook zijn vrouw werd bijzonder succesvol in haar loopbaan.

Zo presenteerde televisieshows, werd ze een succesvol model, poseerde ze in Playboy en was ze een gewild actrice. Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Haar grootste succes was ongetwijfeld de rol als Bondgirl in de James Bond-film Tomorrow Never Dies. Oh, en ze heeft nog de nodige succesvolle columns en boeken achter naar naam staan.