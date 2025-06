Ze is allang gestopt met tennis, maar de voormalig toptennisster Jelena Dokic maakt behoorlijk wat los in het wereldje. De inmiddels 42-jarige kreeg de afgelopen periode een hoop voor haar kiezen en besloot om via Instagram gehakt te maken van de mensen die kritiek op haar hebben.

Dokic, ooit de nummer vier van de wereld, stopte in 2014 met tennis en schommelde in de jaren daarna met haar gewicht. Ze kwam de nodige kilo's aan en raakte deze vervolgens ook weer kwijt. Dat haar getal op de weegschaal geregeld wisselde, is voor velen reden om kritiek op haar te hebben.

Daar is Dokic zelf behoorlijk klaar mee. Op Instagram deelt ze twee foto's van haar. Eentje in haar vollere periode en eentje waar ze aanmerkelijk dunner is. Volgens de oud-tennisser kreeg ze, hoe ze er ook uit zag, altijd kritiek kop haar uiterlijk. "Is het niet ongelooflijk hoe gemeen sommige mensen zijn en hoe sommige onvriendelijk sommige delen van onze samenleving zijn."

Trollen en pestkoppen

Volgens haar is het voor velen nooit goed. Of ze is volgens iemand te zwaar, of iemand anders vindt haar weer te dun. "Het verbaast me dat er altijd een trol, pestkop of onvriendelijk iemand is die commentaar moet geven of iemand op zijn plek wil zetten." Vervolgens komt ze met een aantal pijnlijke voorbeelden.

"Toen ik maat 20 was, werd ik een walvis of koe genoemd en vroegen mensen wat er met mij was gebeurd. Nu ben ik maat 10 en ben ik blijkbaar, wat het ook betekent, ingesprongen op een 'dieetcultuur'. Nu is het erg dat ik gezonder en afgevallen ben en heb ik het ineens opgegeven om op te komen voor mensen met een grote maat."

Trieste conclusie

De vele haatreacties zijn volgens Dokic veelzeggend. "Zo zie je maar, niets al ooit goed genoeg zijn voor mensen. En dat is triest." Ze roept vervolgens op te stoppen met het maken van opmerking over iemands uiterlijk, want dat is volgens haar niet leuk. "Wees aardig."

Vader mishandelde haar

De voormalig toptennisster kreeg in haar leven al het nodige voor haar kiezen. Zo had ze te maken met een vader die haar fysiek en mentaal mishandelde. Toen hij eerder dit jaar overleed, deelde ze een post op Instagram met als titel 'genezing'. Eerder sprak ze zich al meermaals openlijk uit over de traumatische ervaringen die ze door haar vader Damir meemaakte tijdens haar carrière.

Dokic werd geboren in het voormalig Joegoslavië, maar emigeerde als tiener naar Australié met de familie. Voor dat land kwam ze in eerste instantie ook uit, totdat haar vader in 2001 tijdens Australian Open ruzie maakte omdat hij dacht dat er een complot gaande was tegen zijn dochter. Zij besloot vervolgens om weer uit te komen voor Joegoslavië (en later Servië en Montenegro). Vervolgens keerde ze een paar jaar later wel weer terug naar Australië.