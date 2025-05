Mishandelde ex-toptennisster spreekt opmerkelijke woorden na overlijden van haar vader

Voormalig toptennisster Jelena Dokic heeft gereageerd op social media na het overlijden van haar vader Damir, die vrijdag op 66-jarige leeftijd overleed. Het is geen mooi eerbetoon, maar eerder een opgelucht afscheid.

Toptennisster Jelena Dokic, ooit de nummer vier van de wereld, heeft meerdere malen openlijk gesproken over de traumatische ervaringen die ze tijdens haar carrière heeft meegemaakt, voornamelijk veroorzaakt door het gedrag van haar overleden vader Damir.

Mishandeling

In haar documentaire, die in Australië werd gepresenteerd, benadrukte ze de momenten waarop ze het liefst van de baan was verdwenen en nooit meer was teruggekeerd. Ze sprak openhartig over de fysieke en mentale mishandeling die ze door haar vader heeft ondergaan. Na het nieuws van zijn overlijden deelde Jelena een bericht op Instagram met de titel 'Genezing'.

'Blij dat we ze hebben overleefd'

'We maken allemaal moeilijke tijden en tegenslagen mee. We hebben allemaal onze eigen verhalen. We dragen allemaal bagage uit het verleden met ons mee. Sommige dingen doen nog steeds pijn. Sommige zijn traumatisch. Op sommige zijn we trots. Van sommige zijn we blij dat we ze hebben overleefd', schrijft ze.

Toch snapt ze ook dat die ervaringen pijn doen. 'Genezing en zelfacceptatie beginnen wanneer we beseffen dat ons verleden ons niet definieert, ons niet hoeft te verslaan, en niet gekoppeld is aan wat we hebben meegemaakt, maar aan wie we worden ondanks alles. Je hebt pijn, angst en kwetsing doorstaan – je bent gebroken en vertrapt. Maar je hebt het overleefd, je hebt ervan geleerd en je groeit ervan.'

Trots

De boodschap gaat verder over trots. 'Genezing en zelfacceptatie komen niet voort uit het vergeten van het verleden, maar uit het transformeren van pijn in kracht, uit het terugkrijgen van je stem, je waarde en je leven. Elk moeilijk moment, elke tegenslag, pijn en trauma hebben je hier gebracht. Wees trots op jezelf. Op de versie van jezelf die het heeft overleefd en er nog steeds is.'

'Geef nooit op'

Dokic wil duidelijk mensen in vergelijkbare situaties een hart onder de riem steken. 'Richt al je energie, geleerde lessen en wijsheid op genezing, en al je geloof en moed op succes. Want je bent sterker dan je denkt en moediger dan je gelooft. Je kunt overleven, maar meer nog - je kunt de moeilijkste hoofdstukken uit je verleden gebruiken om je vooruit te stuwen. Je bent niet gebroken. Je bent niet verloren voor herstel. Je bent waardevol. Je geneest. Je leert. Je groeit. Ga door. Geef nooit op.'