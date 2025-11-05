Dennis van S. moet 3,5 jaar (waarvan tien maanden voorwaardelijk) de cel in wegens seksueel misbruik van twee van zijn pupillen. Zij woonden zelfs tijdelijk bij de Nederlandse oud-tennisser en zijn vrouw in huis.

De rechter vindt dat Van S. schuldig is aan verkrachting, aanranding en ontucht met een minderjarige. Naast zijn celstraf mag hij de komende acht jaar geen tennistraining geven aan mensen onder de 25 jaar. Daarnaast krijgen de pupillen - broers van elkaar - een schadevergoeding van 17.000 en 5.000 euro.

Het OM eiste een nog hogere straf, namelijk vier jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De situatie waar het om gaat is vrij opvallend te noemen. Van S. ging na zijn verdienstelijke profcarrière werken als coach en nam een 17-jarige jongen onder zijn hoede. Die ging door problemen thuis inwonen bij Van S. en zijn toenmalige vrouw.

'Gevoel dat hij geen nee kon zeggen'

Die pupil werd achttien jaar in 2009 en kreeg een relatie met de inmiddels ex-vrouw van de tenniscoach. Hij wist daarvan. In een later stadium had ook Van S. seks met het tennistalent. Het AD weet dat dat 's ochtends voor trainingen gebeurde en ook rondom toernooien in het buitenland. De coach vindt dat het vrijwillig was, omdat het talent ook naar andere trainers had kunnen gaan.

De rechter besliste anders. 'Hij had het gevoel dat hij geen nee kon zeggen. Hij zou zijn droom om toptennisser te worden moeten opgeven, en zijn woonruimte kunnen verliezen. Daardoor was er sprake van een afhankelijkheidsrelatie en kon het slachtoffer zich niet aan de seksuele toenadering van zijn tennistrainer onttrekken. Dat de gevolgen voor het slachtoffer nog altijd groot zijn, blijkt uit zijn indringende slachtofferverklaring.'

Ook minderjarige betrokken

Het duurde van 2009 tot en met 2012, waarna de pupil nog tot 2018 bij Van S. bleef wonen. Later werd ook het jongere broertje van het tennistalent getraind door Van S. Hij werd op 15-jarige leeftijd betast en gevraagd om naaktfoto's te sturen.

Beide slachtoffers zeggen nog altijd te worstelen met de gebeurtenissen. Hun namen worden niet genoemd, omdat zij beiden nog actief zijn in het toptennis.