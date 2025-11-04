De tenniswereld maakt zich op voor een zeer bijzonder moment. Toptennisster Aryna Sabalenka gaat het opnemen tegen een man in 'Battle of the Sexes'. De wedstrijd tegen Nick Kyrgios staat eind december op het programma.

Sabalenka is de nummer één van de wereld. De Belarussische stond dit jaar in de finale van Roland Garros en won de US Open. Zij zal het straks opnemen tegen Kyrgios, een gevallen toptennisser. De Australiër stond ooit op de dertiende plek van de wereld. Inmiddels is de 30-jarige tennisser de nummer 652.

Battle of the Sexes in de geschiedenis

Het gebeurt zelden dat een man tegen een vrouw tennist. Eén van de bekendste voorbeelden is de wedstrijd tussen Billie Jean King en Bobby Riggs in 1973. King won die wedstrijd met 6-4, 6-3, 6-3. Liefst negentig miljoen mensen keken naar die partij, die een grote impact had op de sportwereld en vrouwenrechten.

Toch gebeurt het vaker, zo'n Battle of the Sexes. In 1998 speelde een Duitser twee wedstrijden tegen Venus en Serena Williams en in 2013 nam Novak Djokovic het ook op tegen een vrouw. In 2023 gebeurde het voor het laatst: toen nam de jonge Mirra Andreeva het op tegen de Fransman Yanis Ghazouani Durand. Ze verloor wel, maar was zeker niet kansloos: 7-5, 6-2.

Is de wedstrijd eerlijk?

De wedstrijd tussen Sabalenka en Kyrgios vindt plaats op 28 december in Dubai. Zij maken het nieuws zelf bekend op Instagram, waar de reacties nogal uiteenlopen. De een zet al haar geld in op een zege voor Sabalenka, terwijl een ander zegt: 'Als Kyrgios op twintig procent van zijn capaciteit speelt, wint hij al zonder een game weg te geven.' Een derde oppert dan ook om Sabalenka elke game een 30-0 voorsprong te geven.

Kyrgios staat bekend als een berucht persoon in de tenniswereld. In interviews of als analist maakt hij geregeld zijn collega's met de grond gelijk. Zo haalde hij onlangs nog uit naar Rafael Nadal en Andy Murray.