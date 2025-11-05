Tennisser Alexander Zverev zorgde afgelopen week bij het masterstoernooi van Parijs voor een heel opmerkelijk moment. De Duitse tennisser zag een spin op het veld en legde daarop tot onvrede van het publiek de wedstrijd stil. Oud-tophockeysters Naomi van As en Ellen Hoog verbazen zich over de actie van Zverev.

Zverev versloeg in Parijs de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina eenvoudig, maar zorgde toch voor een heel opmerkelijk moment. De Duitser zag een in zijn ogen vrij grote spin over de baan leggen en seinde direct de umpire in. Zelf de spin verwijderen deed hij niet, want hij legde er zijn racket op en liet vervolgens een official met een handdoek komen om het beest weg te halen. Het leverde hem een hoop boegeroep op van de fans.

"Spoor je dan?", reageert Van As in de wekelijks Sportnieuws.nl-podcast. "Je kan toch ook gewoon doorspelen? Als je nou een dierenvriend bent... Maar dat was het volgens mij niet. Hij was gewoon bang." "En hij is twee meter", vult Hoog aan.

Hoog vond dat Zverev zich maar aanstelde: "Hij was gewoon bang, gaat het? Pak gewoon met je racket die spin op en gooi hem ff naar de zijkant. Die official kwam met de handdoek de spin pakken. Die zei dat het wel meeviel hoe groot hij was."

Ook haar kompaan keek met verbazing naar de beelden: "Ik wist niet waar ik naar zat te kijken. Ik dacht: is dit echt of maakt hij een grap?" Hoog: "Nee, hij was hartstikke serieus."

Kakkerlak zorgde voor problemen bij hockeysters

Toch blijken de twee hockeysters zelf ook geen enorme helden te zijn. Van As herinnert zich nog een incident uit hun carrière: "We hebben in de kamer weleens een kakkerlak gehad en toen hebben we de trainer gebeld, dat was in Amerika. Dat vonden wij goor."

Hoog verdedigt zichzelf direct: "Ik vind een kakkerlak toch echt iets anders dan een spin." Van As: "Ik ook, we gingen toen de keeprstrainer opbellen met de hoteltelefoon: 'Bart, je moet echt komen helpen.' Echt goor, zo vies. Die heeft hem gepakt."

"We hadden gehoord dat je ze niet in de wc mocht gooien, want dan komen ze weer terug. Hij heeft hem volgens mij ergens buiten neergegooid. Je moet ze ook niet kapot trappen, want dan komen er eitjes op je schoen en dan neem je die mee naar Nederland. Ik ben prima met spinnen, maar kakkerlakken vind ik toch te goor", besluit Hoog.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend. Deze aflevering staat vooral in het teken van de NK aftanden, met hoofdrollen voor onder meer Femke Kok en Jutta Leerdam én een pijnlijke misser rond Kjeld Nuis. Beluister de aflevering hieronder of via je favoriete podcastapp.