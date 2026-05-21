Het aantal Nederlanders in het hoofdtoernooi van Roland Garros lijkt beperkt te gaan blijven tot twee. Jesper de Jong en Suzan Lamens hadden donderdag het aantal kunnen verdubbelen, maar zij verloren allebei in de laatste kwalificatieronde. De twee tennissers hebben nu geluk nodig om alsnog mee te mogen doen.

De Jong was als eerste geplaatst in het kwalificatietoernooi, maar het lukte hem niet om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. De Nederlander verloor in de laatste kwalificatieronde in twee sets van de Amerikaan Michael Zheng: 5-7 3-6. Dat is een tegenvaller voor De Jong, die de afgelopen twee edities van het grandslamtoernooi op het Parijse gravel de tweede ronde van het hoofdtoernooi wist te bereiken.

De 22-jarige Zheng sloeg in de eerste set toe bij een stand van 5-5. Hij brak de service van de Nederlander en won de set vervolgens met 7-5. In de tweede set plaatste Zheng twee keer een break en liet hij De Jong vrij kansloos.

Ook Lamens onderuit

Suzan Lamens overkwam donderdag hetzelfde in Parijs. Zij was niet opgewassen tegen Maja Chwalinska: 6-7, 5-7. Lamens kwam in de eerste set twee keer een break voor, maar gaf die beide keren weg. In de tweede set leidde ze zelfs met 5-3, maar vier games later was het doek toch gevallen. Lamens maakte vorig jaar haar debuut op Roland Garros en verloor toen in de eerste ronde.

Geluk nodig

De uitschakeling van De Jong en Lamens betekent dat waarschijnlijk alleen Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp uitkomen in het hoofdtoernooi. Zij zijn op basis van hun plek op de wereldranglijst rechtstreeks geplaatst.

De Jong en Lamens mogen overigens nog hopen om als lucky loser toegevoegd te worden aan het toernooi. Daarvoor moet er wel minimaal één speler zich afmelden. Als dat gebeurt dan maken de spelers die in de laatste kwalificatieronde hebben verloren kans om de vervanger te worden.

