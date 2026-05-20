De soap rond het prijzengeld op Roland Garros is nog altijd niet voorbij. De tennissers vinden dat ze te weinig krijgen en woensdag werd bekend dat diverse spelers tijdens de persdag gaan protesteren. Vooral de media zal daarvan vrijdag de klos zijn.

De afgelopen weken hebben diverse toptennissers, waaronder Jannik Sinner en Aryna Sabalenka, al hun ongenoegen geuit over de verdeling van het prijzengeld op Roland Garros. 'Slechts' vijftien procent van de totale omzet van de Grand Slam in Parijs gaat naar de spelers en die willen daar maar wat graag verandering in zien komen. Daardoor zit er voor de tennissers niks anders op dan te protesteren.

Protest

Diverse tennissers hebben aangegeven slechts vijftien minuten over te hebben voor de aanwezige journalisten op de officiële persdag op vrijdag. Het is een verwijzing naar de vijftien procent waar alle commotie rond is ontstaan.

Er heerst al langer ontevredenheid over de inkomstenverdeling. Vorige maand ondertekenden meerdere internationale toptennissers, waaronder dus de nummers 1 van de wereld Sabalenka en Sinner, al een open brief aan toernooiorganisaties waarin zij een groter deel van de inkomsten eisen. Toen vroegen ze om 22 procent.

De Franse tennisbond reageerde woensdag als organisator teleurgesteld op het geplande protest. "We betreuren het besluit van de spelers", aldus de bond. "Dit benadeelt alle belanghebbenden van het toernooi." Vrijdag staat er een overleg gepland tussen de organisatie van het graveltoernooi en enkele vertegenwoordigers van de spelers.

Prijzengeld

Roland Garros verhoogde dit jaar het prijzengeld met bijna tien procent tot 61,7 miljoen euro. De verwachte inkomsten van het toernooi zouden echter oplopen tot ongeveer 400 miljoen euro. Ondanks de verhoging blijft het prijzengeld op Roland Garros achter bij de drie andere grandslamtoernooien zoals de Australian Open, waar de prijzenpot voor spelers dit jaar een totaal van 68,6 miljoen euro bevatte.

Deze week worden de kwalificaties voor het grandslamtoernooi afgewerkt. Het hoofdtoernooi in Parijs begint komende zondag. Namens Nederland doen sowieso Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp mee. Jesper de Jong en Suzan Lamens zijn nog slechts één zege verwijderd van kwalificatie voor het hoofdtoernooi.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover