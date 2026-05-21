Toptennisser Novak Djokovic heeft een bijzonder besluit aangekondigd, vlak voor de start van Roland Garros. Hij gaat samenwerken met een landgenoot, die hem eerder al aan een olympische titel hielp in Parijs.

Djokovic gaat opnieuw samenwerken met coach Viktor Troicki. Dat bevestigde de 24-voudig grandslamwinnaar uit Servië woensdag op Instagram, vier dagen voor de start van Roland Garros.

De twee hebben samen al bewezen een succesvol duo te zijn in Parijs. Troicki, een landgenoot van Djokovic, was twee jaar geleden ook zijn coach tijdens de Olympische Spelen in de Franse hoofdstad. De Serviër veroverde daar de gouden medaille. Oud-tennisser Troicki (40) was in het verleden ook captain van het Davis Cup-team van Servië.

"Welkom mijn vriend, teamgenoot en nu coach", schrijft Djokovic bij een foto van hen samen op Instagram.

Fysieke problemen

De 38-jarige toptennisser heeft een pittige periode achter de rug. Op het masterstoernooi in Rome keerde hij na twee maanden blessureleed terug op de baan. Daar werd hij al in de tweede ronde uitgeschakeld. Djokovic sprak zich na afloop uit over aanhoudende fysieke klachten. "Ik kan me niet herinneren wanneer ik de laatste jaren een voorbereiding heb gehad zonder fysieke of gezondheidsproblemen", zei hij met het oog op Roland Garros, dat op zondag 24 mei van start gaat.

"Er is altijd wel iets. Dat is de nieuwe realiteit waarmee ik moet omgaan", vervolgde de nummer vier van de wereldranglijst. "Ik ben absoluut niet waar ik wil zijn voor het hoogste niveau, om te concurreren met de besten en ver te komen. Uiteindelijk heb je daar wedstrijden voor nodig, en je moet ergens beginnen."

