Anouk Koevermans heeft een verdienstelijk debuut op een Grand Slam gemaakt, maar de Nederlandse toptennisster kwam op de US Open wel tekort om haar underdogrol te verzilveren. Koevermans mocht een set ruiken aan een stunt, maar zag haar tegenstander het op ervaring afmaken: 7-5, 6-1.

Van zenuwen was niks te zien bij de 22-jarige Koevermans. Afgelopen week kwam ze als qualifier in het hoofdtoernooi en werd ze geloot tegen Caty McNally in haar allereerste eerste ronde op het hoogste podium in het tennis. Vanaf haar eerste servicebeurt liet ze de Amerikaanse werken voor haar punten en kwam ze zelfs aan het einde van de eerste set op voorsprong.

Dochter van oud-prof en ex-directeur Feyenoord

Koevermans, dochter van oud-proftennisser Mark Koevermans, die ook een tijdje directeur van voetbalclub Feyenoord was, liet echter de opgelegen kans liggen. Ze verloor op 5-4 voor drie games op rij en zag McNally de set alsnog naar zich toe trekken. De Amerikaanse, spelend voor eigen publiek op baan 11 van het tenniscomplex in New York is de nummer 65 van de wereld en liet haar ervaring het werk doen.

Kansen niet verzilverd

De Nederlandse qualifier, nummer 229 van de wereld, oogde vervolgens geknakt. Van de eerste break op haar naam geschreven te hebben, verloor ze vervolgens niet alleen de set maar ook de eerste drie games van de tweede set. Daardoor was het gat geslagen en ging ze jammerlijk onderuit. Halverwege de set moesten de tennissters nog even schuilen onder paraplu's voor een beetje regen. De partij werd na enkele minuten oponthoud afgemaakt, met een nederlaag voor Koevermans. Ondanks kansen kon ze haar debuut op een Grand Slam niet verzilveren met een overwinning.

Wachten op marathonpartij

Koevermans en McNally moesten lang wachten op hun partij, want op baan 11 moest er gewacht worden op een eerdere partij. Dat werd een marathonpot bij de mannen. Na vier uur zorgde de Amerikaan Sebastian Gorzny, de nummer 731 van de wereld, voor een sensatie. Met een wildcard op zak versloeg hij de Belg Raphael Collignon, die bijna 700 plekken hoger op de ranking staat in vijf sets: 3-6, 6-3, 3-6, 6-3 en 7-6.

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