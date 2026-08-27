Tennisser Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van het toernooi van het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 ging in twee sets onderuit tegen de Fransman Benjamin Bonzi, de mondiale nummer 109.

Van de Zandschulp, die in de vorige ronde de Italiaanse nummer 22 van de wereld Luciano Darderi overtuigend versloeg, gaat nu door naar de US Open. In de eerste ronde is de Brit Jan Choinski, de nummer 75 van de wereld, zijn tegenstander. Choinski werd in Winston-Salem in de eerste ronde uitgeschakeld door de 19-jarige Nederlander Mees Röttgering.

Hij is een van de drie Nederlandse tennissers die zich plaatste voor het hoofdtoernooi. Ook Tallon Griekspoor en Jesper de Jong zijn aanwezig. Griekspoor kan aan de bak. De toptennisser treft een van de beste Amerikaanse tennissers: Ben Shelton, de nummer acht van de plaatsingsranglijst.

Wie nog niet veel wijzer is, is Jesper de Jong. Hij treft namelijk een van de vele tennissers die zich moet kwalifceren via de voorrondes. Pas later wordt duidelijk wie van de gekwalificeerden dat wordt. Als De Jong en Van de Zandschulp hun eerste twee wedstrijden winnen, treffen ze elkaar in de derde ronde.

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