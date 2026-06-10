Tallon Griekspoor won woensdag op de Libéma Open in Rosmalen zijn eerste ronde tegen landgenoot Botic van de Zandschulp en na afloop van die partij maakte hij bijzonder nieuws bekend. De Nederlandse tennisser gaat definitief in zee met de oud-coach van Maria Sharapova.

Griekspoor bevestigde de aanstaande samenwerking met de Zweedse coach Thomas Högstedt in gesprek met de NOS. De 62-jarige Högstedt heeft een flinke staat van dienst in het tennis. Hij was gedurende twee periodes de coach van vijfvoudig grandslamkampioene Sharapova. Högstedt was er in 2012 bij toen de Russin de beste was op Roland Garros. Ook coachte hij andere grote namen als Caroline Wozniacki, Li Na, Simona Halep en Tommy Haas.

De bedoeling is dat de samenwerking in juli start. Het is nog niet duidelijk of dat al tijdens Wimbledon zal zijn of bij de start van het hardcourtseizoen in Noord-Amerika. Vorige maand werkten de twee al bij wijze van proef samen op Roland Garros. Daar verloor de Nederlander in de eerste ronde van de Italiaan Matteo Arnaldi.

'Enorme tennisfreak'

Griekspoor kijkt ernaar uit om met de Zweed aan de slag te gaan. "Hij is een enorme tennisfreak die mij soms om drie uur 's nachts een appje stuurt met daarin een video van de backhandreturn van Sinner of Djokovic. Dat vind ik mooi", vertelde hij bij de NOS over de aanstaande samenwerking.

Griekspoor kwam eind september zonder coach te zitten, nadat hij na drie maanden afscheid had genomen van coach Kristof Vliegen. Het was de derde keer dat hij en de Belgische trainer uit elkaar gingen. Onder zijn leiding boekte Griekspoor wel zijn grootste successen. Met Vliegen aan zijn zijde won de Nederlander drie ATP-toernooien. Eind maart werd Griekspoor nog bijgestaan door coach Marc Dijkhuizen.

Rosmalen

In Rosmalen is Högstedt deze week dus nog niet van de partij. De Nederlandse tennisser haalde op het Nederlandse gras woensdag de achtste finales door landgenoot Botic van de Zandschulp te verslaan. De twee waren een dag eerder aan de clash begonnen, maar konden die toen niet uitspelen vanwege de regen.

Griekspoor speelt donderdag zijn volgende partij tegen de Chinees Zhizhen Zhang. De Nederlander won het toernooi eerder al eens in 2023. Griekspoor zit samen met Van de Zandschulp overigens ook nog in het dubbelspel. Het Nederlandse duo staat daarin zelfs al in de halve finales.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover