Tennisser Tallon Griekspoor komt de komende periode niet meer in actie voor het Davis Cup-team. In niet mis te verstane woorden maakt hij duidelijk dat hij het helemaal gehad heeft met de Nederlandse ploeg en het huidige beleid. "Er wordt niet geluisterd naar de topspelers."

Griekspoor trok zich in 2025 al terug voor enkele Davis Cup-wedstrijden van Nederland. Destijds zei de Nederlander zich te willen richten op de start van het nieuwe seizoen. Die voorbereiding kwam afgelopen jaren vaak in de knoop door de Davis Cup Finals, die in november worden gehouden. Nu volgt een definitieve breuk. Dat heeft volgens Griekspoor te maken met een gebrek aan een plan.

"Het houdt een keer op", is Griekspoor stellig tegenover NU.nl. De toptennisser zegt dat de Nederlandse tennisbond (KNLTB) het tegenovergestelde doet van wat zij vragen. "Er wordt niet geluisterd naar de topspelers. Er is geen plan, geen communicatie vanuit de bond", aldus de topspeler. Griekspoor kwam 'met veel trots' uit voor Oranje, maar: "Ik ben het niet eens met het beleid."

Griekspoor noemt tennisbond 'amateuristisch'

Griekspoor kan nog prima door een deur met captain Paul Haarhuis. Waar hij meer problemen heeft, is met de mensen daarboven. Met name directeur Jacco Eltingh krijgt de wind van voren. Volgens de Nederlandse tennisser laat hij te weinig zijn gezicht zien op de centrale trainingsplek in Amstelveen. Dat Haarhuis parttime in dienst is, gaat er bij Griekspoor ook niet in. "Dat is zó amateuristisch."

Verder zijn naast de ontbrekende visie de tennisbanen in Amstelveen "schandalig", aldus Griekspoor. " Als je op de gravelbanen de hoek ingaat, glijd je zo de kantine in", schetst de Nederlander. Hij denkt dat Nederland zo geen talenten voor de top 100 kan opleiden.

Verbazing bij KNLTB

Van een definitief afscheid wil hij nog niet weten. Maar het moet "echt professioneler en beter" wil Griekspoor ooit nog terugkeren. Teamcaptain Haarhuis en directeur Eltingh herkennen zich niet in de woorden van hun pupil. " Ik hoor dit voor het eerst en vind het jammer dat hij het zo zegt. Tallon heeft alle ruimte om zijn mening te geven", aldus Eltingh. Maar dan moet hij wel met bewijs komen.

Succesjaren met Davis Cup-team

Griekspoor kwam jarenlang uit voor het Nederlandse Davis Cup-team. In 2024 beleefde hij het grootste succes, door de eindstrijd van de Finals te halen. Daarin werd verloren van Italië. Binnenkort doet Griekspoor wederom mee aan het ABN AMRO Open in Rotterdam.