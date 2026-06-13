Tennissers Sander Arends en David Pel hebben voor een primeur gezorgd op de Libema Open. Na een sensationele strijd wonnen ze voor het eerst het mannendubbelspel finale van het grastoernooi van Rosmalen.

Het Nederlandse duo versloeg in de finale het Belgisch-Franse koppel Zizou Bergs en Arthur Rinderknech na twee tiebreaks in twee sets: 7-6 (6) 7-6 (5). In beide sets wisten beide duo's lang hun opslagbeurten te behouden.

Pas in de tiebreak van de eerste set leverden Bergs en Rinderknech twee keer hun service in, waarmee de Nederlanders de set binnenhaalden. In de daaropvolgende tiebreak deed het Belgisch-Franse duo dat nogmaals en ging de winst naar de Nederlanders. Arends en Pel zijn het eerste Nederlandse dus in 25 jaar dat de titel veroverde.

Arends en Pel komen snel weer in actie. Ze spelen zaterdag om 17.30 uur namelijk nog in de kwalificatie van het tennistoernooi in Halle.

Enkelspel

In het enkelspel zijn alle Nederlanders al uitgeschakeld. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp namen het al in de eerste ronde tegen elkaar op. Griekspoor won de partij, maar werd vervolgens uitgeschakeld door Zhang Zhizhen. De 17-jarige Thijs Boogaard zorgde voor een sensatie door de achtste finale te bereiken. Daarin verloor hij nipt van Daniil Medvedev. De Rus bereikte zaterdag de halve finale na een zege op Marin Čilić.

Bij de vrouwen werd Suzan Lamens al meteen uitgeschakeld door Anastasia Potapova, de vriendin van Griekspoor. Zij moest in de tweede ronde opgeven wegens ziekte. ennisster Barbora Krejčíková is de eerste finaliste in Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische versloeg in de halve finale de Amerikaanse Magda Linette in twee sets: 6-3 7-6 (4).

Krejčíková, eerder winnares van Roland Garros (2021) en Wimbledon (2024), is als achtste geplaatst in Rosmalen. In de finale neemt ze het op tegen de winnares van de halve finale tussen de Amerikaanse Robin Montgomery en de Australische Ajla Tomljanović.

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