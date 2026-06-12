Nick Kyrgios staat in zijn lange carrière vooral bekend om de vele opmerkelijke woedeuitbarstingen die hij had. Of het nou fans of zijn eigen coaches waren, iedereen moest het al eens ontgelden. Deze week maakte hij zijn rentree na enkele maanden rust en kreeg hij het direct weer aan de stok. Dit keer was het nota bene de scheidsrechter die eraan moest geloven.

Nick Kyrgios is in de tenniswereld een echte 'enfant terrible'. De Australiër neemt nooit een blad voor zijn mond en is al diverse keren beboet wegens zijn soms keiharde uitlatingen. Na een jaar waarin hij amper speelde door blessures en operaties, waardoor hij ook geen ranking meer heeft, keerde hij in Stuttgart weer terug. Daar baarde hij echter opzien met enkele opvallende opmerkingen richting de scheidsrechter.

Rentree op de baan

Voor het toernooi in Duitsland had de 31-jarige Kyrgios nog een wildcard ontvangen. Zijn campagne in Stuttgart begon nog goed. In de eerste ronde versloeg hij verrassend genoeg Corentin Moutet, de nummer 36 van de wereld. Daardoor mocht hij in de tweede ronde aantreden tegen de Japanner Sho Shimabukuro, die op plek 104 van de ATP-ranking staat. Genoeg kans dus op een nieuwe stunt.

De Australiër won nog de eerste set en verloor vervolgens set twee nipt via de tie-break. In de beslissende derde set ging het lang gelijk op, maar een break in de voorlaatste game betekende een 6-4 verlies. Daarmee zit de rentree van Kyrgios erop. Na afloop ging het echter vooral over zijn opmerkelijke gedrag richting de scheidsrechter van dienst.

Woordenwisseling met scheids

Bij een stand van 1-1 in de derde set werden de tennissballen gewisseld. Daar was Kyrgios echter niet van op de hoogte, waarna hij een discussie begon met de scheids. "Ik weet niet of je nieuw bent of zo, maar zolang ik al op de tour speel, wordt er altijd aangekondigd als er nieuwe ballen komen", zei de voormalig finalist van Wimbledon op de baan.

De scheids antwoordde vervolgens met "ik wist niet dat je dat wilde weten", en toen waren de rapen gaar. "Dat is een kwestie van fatsoen", meende Kyrgios. "Jij roept ons ter verantwoording, terwijl wij jou volgens mij verantwoordelijk moeten houden." Uiteindelijk verloor hij dus het duel en droop hij af. De gehele tenniswereld weet nu in elk geval wel dat de omstreden Kyrgios weer terug is. In het dubbelspel had de Australiër overigens meer succes.

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