Tallon Griekspoor ging donderdag onderuit op de Libéma Open in Rosmalen, maar ook voor zijn vriendin was het een vervelende dag op het Nederlandse gras. Tennisster Anastasia Potapova moest vanwege ziekte opgave tijdens haar tweede ronde in het vrouwentoernooi.

Potapova bezorgde de toernooiorganisatie in Rosmalen woensdag een domper door Suzan Lamens, de enige Nederlandse deelneemster, uit te schakelen, maar nog geen 24 uur later zat ook haar toernooi erop. De voor Oostenrijk uitkomende tennisster nam het in de achtste finales op tegen de Turkse Zeynep Sönmez. Binnen 40 minuten was dat duel echter al voorbij.

'Het voelt verschrikkelijk'

De vriendin van Griekspoor haalde de eerste game op love nog binnen, maar verloor vervolgen acht games op rij. Dat was niet zonder reden, want er bleek iets aan de hand te zijn met Potapova. Bij een achterstand van 6-1, 2-0 gaf ze uiteindelijk op en daardoor gaat Sönmez door naar de kwartfinales.

Potapova, die tijdens het gravelseizoen veel indruk maakte, gaf na afloop via Instagram een verklaring. "Het voelt verschrikkelijk om te moeten opgeven vandaag. Ik ben een paar dagen geleden ziek geworden en helaas is het vannacht erger geworden. Ik zie jullie volgend jaar", schreef de tennisster op haar Instagram. De in Rusland geboren tennisster zou later op de donderdag ook nog in het dubbelspel in actie komen, maar voor die wedstrijd trok ze zich uiteraard terug.

Ook domper voor Griekspoor

De 25-jarige Potapova dook even later echter alsnog op bij een andere wedstrijd. Ze moedigde haar vriend Griekspoor aan tijdens zijn partij in de tweede ronde tegen de Chinees Zhizhen Zheng. Ook voor de Nederlander werd het een vervelende dag, want hij werd op zijn thuistoernooi in twee sets verslagen. Griekspoor won de Libéma Open nog in 2023.

Het toernooi van Griekspoor zit er overigens nog niet op, want hij komt later deze week wel nog in actie in het dubbelspel. Daarin speelt hij samen met landgenoot Botic van de Zandschulp, die hij eerder in het enkelspel nog versloeg. Het Nederlandse duo stuntte in de eerste ronde en hoefde in de kwartfinales vervolgens niet in actie te komen doordat de Canadese tegenstanders Felix Auger-Aliassime en Denis Shapovalov zich terugtrokken. Voor Griekspoor is het dus te hopen dat de ziekte van zijn geliefde niet ook hem te pakken krijgt.

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