Toptennisser Novak Djokovic sprak voorafgaand aan de Six Kings Slam over de keiharde realiteit waarmee hij als Servische tiener werd geconfronteerd. Toch benadrukte de winnaar van 24 Grand Slam-titels dat juist deze tegenslagen hem hebben geholpen zijn legendarische status op te bouwen.

Djokovic verblijft momenteel in Saoedi-Arabië. Daar neemt hij deel aan het spectaculaire demonstratietoernooi Six Kings Slam. In de halve finale staat hij tegenover Jannik Sinner. Eerder woonde hij een forum bij in Riyad, waar hij openhartig sprak over een mentale strijd in zijn verleden.

De Servische toptennisser ging in gesprek met presentator Max Kellerman, samen met voormalig NBA-ster Shaquille O'Neal en UFC-directeur Dana White. Djokovic vertelde over zijn bescheiden jeugd in Servië. "Als tiener met een Servisch paspoort, zag ik de meeste mensen wegkijken. Je moest erdoorheen vechten, het doorstaan. Maar ik klaag er niet over."

Oorlog

Toen Djokovic opgroeide werd Servië verscheurd door oorlog. Hij trainde te midden van de NAVO-bombardementen. Deze vroege tegenslagen hebben zijn mentale kracht en vastberadenheid diepgaand gevormd. Die ervaringen dwongen hem snel volwassen te worden.

De tennisser uitte juist zijn dankbaarheid. Hij stelt dat ze hem mentaal sterker hebben gemaakt en hem nog trotser hebben gemaakt op zijn roots. "Ik wil duidelijk zijn", vervolgt Djokovic. "Ik denk niet dat iemand door oorlog hoeft te gaan om mentale kracht te ontwikkelen, daar zijn andere manieren voor."

Constante angst

Vorig jaar, in een gesprek met La Nacion, blikte Novak Djokovic terug op de angstaanjagende jeugdervaringen tijdens de NAVO-bombardementen op Servië. Hij beschreef de constante angst voor het onbekende, niet wetende wanneer een bom zou kunnen vallen. "En zo was het elke dag. Alarmen, sirenes die ons elke nacht wakker maakten als de vliegtuigen naderden."

Hij benadrukte hoe het leven onder zulke extreme omstandigheden zijn familie heeft versterkt en hem als persoon heeft gevormd. De Servische tennisser uitte ook zijn diepe verdriet wanneer hij vandaag de dag oorlogen over de hele wereld ziet. "Het is verschrikkelijk. Het ergste wat iemand kan meemaken."

Tennisseizoen

Djokovic heeft in 2025 een indrukwekkende balans van 35 overwinningen en 11 nederlagen op de ATP Tour, inclusief een titel op het ATP 250-toernooi in Genève. Zijn laatste optreden was op de Shanghai Masters, waar hij in de halve finale verloor. Momenteel schittert hij op het demonstratietoernooi Six Kings Sla, waar hij in de halve finale de strijd aangaat met Jannik Sinner.