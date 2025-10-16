Carlos Alcaraz is uitstekend begonnen aan het veelbesproken toernooi Six Kings Slam in Saoedi-Arabië. De Spaanse toptennisser had geen enkele moeite met zijn tegenstander Taylor Fritz in de halve finale van het demonstratietoernooi. De nummer 1 van de wereld was na iets meer dan uurtje klaar.

Alcaraz en Fritz werden door de wereldberoemde influencer IShowSpeed onthaald op het hardcourt in Riyad. Alcaraz won de toss en daarmee was de toon gezet. Elke keer als de publiekslieveling in beeld kwam, een punt won of zijn naam omgeroepen werd, klonk er een orkaan van geluid. Voor Fritz was die aandacht veel minder. Hij had de halve finales bereikt door Alexander Zverev in de kwartfinale naar huis te sturen. De nummer drie van de wereld vind voor een uurtje tennis 1,5 miljoen dollar aan prijzengeld.

Zes miljoen dollar

Datzelfde bedrag mag Fritz op zijn bankrekening verwachten na de uitschakeling tegen Alcaraz bij de laatste vier. De Amerikaan, nummer 4 van de wereld, verloor met 6-4, 6-2 kansloos van de knallen van de Spanjaard. Alcaraz is na de simpele zege de eerste tennisser die zich mag melden voor de wedstrijd van zes miljoen dollar. De winnaar van het exhibitietoernooi in Saoedi-Arabië krijgt namelijk maar liefst zes miljoen dollar, het hoogste prijzengeld ooit in het tennis. De vijf andere deelnemers krijgen per persoon 1,5 miljoen dollar. De winnaar dus 4,5 miljoen extra.

Sinner - Djokovic

Alcaraz treft in de finale de winnaar van de andere halve finale tussen Jannik Sinner en Novak Djokovic. Sinner won vorig jaar de eerste editie van het toernooi en mocht dus als eerste die zes miljoen dollar bijschrijven. Omdat hij de nummer twee van de wereld is en Djokovic de beste tennisser aller tijden, moest Sinner instromen in de kwartfinale. Daarin rekende hij simpel af met Stefanos Tsitsipas. Omdat tennissers volgens de ATP-wetten geen drie dagen op rij mogen spelen, is vrijdag een rustdag voor Alcaraz en de andere finalist. Zaterdag volgt dan de finale, live op streamingsdienst Netflix.

Troostfinale voor Fritz

Fritz komt wel nog in actie op de Six Kings Slam, want er wordt ook nog een troostfinale gespeeld tussen de twee verliezers in de halve finales. Daar is geen extra geld aan verbonden.