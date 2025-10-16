Jannik Sinner won woensdag van Stefanos Tsitsipas op de Six Kings Slam en bereikte zo de halve finale van het lucratieve toernooi. Na afloop van de partij kwam er een jonge fan op de Italiaanse toptennisser af met een opmerkelijke vraag.

Sinner won van Tsitsipas met 6-2 en 6-3. De Griek, die via een gelukje was toegelaten kan dus weer vertrekken uit Riyad. Hij gaat echter niet met lege handen naar huis. Hij krijgt liefst 1,5 miljoen dollar van de organisatie.

Oog in oog met fan

Dat terwijl de winnaar van het duel nog bijna wat van zijn eigendommen moest afstaan. De beveiliging bij het toernooi in Saoedi-Arabië blijkt niet optimaal en dus stond Sinner plots oog in oog met een jonge fan. Die kon hem zelfs aanraken.

De jongen gaf de nummer twee van de wereld een hand en wees daarna direct naar het jasje van Sinner. Die leek niet meteen te begrijpen wat de supporter daarmee bedoelden. Ze praatten even met elkaar en vervolgens gebaarde de tennisser of de jongen zijn kledingstuk wilde hebben.

Precies op dat moment komt de beveiliging in actie. Zij trekken de fan snel weg van Sinner. De 24-jarige kan zijn jasje dus gewoon aanhouden en pakt vervolgens zijn spullen om de baan te verlaten.

A fan walked on the court & spoke to Jannik Sinner after his win over Tsitsipas at Six Kings Slam.



Jannik is just chatting it up before security removes him



pic.twitter.com/u0wILTBV3I — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 15, 2025

Zes miljoen dollar

Sinner, die vorig jaar de eerste editie van de Six Kings Slam won en daarmee de hoofdprijs van zes miljoen dollar pakte, zal in de halve finale strijden tegen Novak Djokovic. De andere halve eindstrijd gaat tussen Carlos Alcaraz en Taylor Fritz.

Blessure in Shanghai

Dat Sinner er überhaupt is, was goed nieuws voor de duizenden fans op de tribunes van Riyad. Hij was op de Shanghai Masters nog geblesseerd uitgevallen tegen de Nederlander Tallon Griekspoor, die daardoor een stuk verder kwam dan verwacht op het masterstoernooi. Donderdagavond zijn de halve finales van de Six Kings Slam: Sinner - Djokovic en Alcaraz - Fritz. De duels zijn live te zien op Netflix.