Novak Djokovic gaat uit zijn plaat: bijzondere beelden van toptennisser gaan het hele internet over

Novak Djokovic was aanwezig bij de overwinning van Real Madrid op Athletic Bilbao in het Estadio Santiago Bernabéu. De Koninklijke sleepte in de slotfase de winst binnen dankzij een fantastische goal van Federico Valverde, een moment waar ook de Servische tennisser ontzettend van genoot.

Djokovic, die zich voorbereidt op het toernooi van Madrid en jaagt op zijn 100e ATP-titel, en tevens in dezelfde stad aanwezig is voor de uitreikingen van de Laureus Awards, greep de mogelijkheid aan om de 32ste competitiewedstrijd van Los Blancos te bekijken. Hij is immers fervent Real Madrid-fan. Het stond bijna de hele wedstrijd 0-0, totdat Valverde de bal met een volley in het net schoot. De Serviër kon erg genieten van dit moment. Hij sprong ervan uit zijn stoel.

Djokovic's reactie ging het hele internet over: hij kon zijn ogen niet geloven na de fantastische goal van de Uruguayaanse voetballer, en vierde het uitbundig in de skybox van het imposante Bernabéu.

The reaction and joy of Novak Djokovic and his family after Valverde's goal.



Laureus Awards

Djokovic is aanwezig in de Spaanse hoofdstad voor de uitreikingen van de Laureus Awards. Deze awards zijn sportprijzen die jaarlijks worden uitgereikt, en ook wel de Oscars van de sport worden genoemd. Vorig jaar won de Serviër de prijs voor sportman van het jaar. Deze award heeft hij in totaal vijf keer in ontvangst mogen nemen (in 2012, 2015, 2016, 2019 en dus 2024).

Kanshebbers

Dit jaar is Djokovic niet genomineerd voor deze prijs. Zijn tennisconcurrent Carlos Alcaraz maakt wel kans op de prijs. Verder maken Max Verstappen, Tadej Pogaçar, Léon Marchand en Mondo Duplantis kans op te prestigieuze titel. Verstappen won hem al eens eerder in 2022.

In de categorie sportvrouw van het jaar maakt de Nederlandse atlete Sifan Hassan kans. Andere sporters die kans maken in deze categorie zijn Simone Biles, Aitana Bonmatí, Faityh Kipyegon, Sydney McLaughlin-Levrone en Aryna Sabalenka.

De uitreiking begint op maandagavond om 20:00 uur.