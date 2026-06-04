Aryna Sabalenka was de grote favoriete bij de vrouwen op Roland Garros, maar net als Jannik Sinner bij de mannen kon ook zij de verwachtingen niet waarmaken. De nummer 1 van de wereld implodeerde volledig in haar kwartfinale en zat er na afloop volledig doorheen. Oud-toptennissers Boris Becker en Andy Roddick trokken vervolgens een opvallende vergelijking na de nederlaag van Sabalenka.

Er was woensdag geen vuiltje aan de lucht voor Sabalenka in haar kwartfinale tegen Diana Shnaider. Ze won de eerste set en kwam daarna een dubbele break voor in de tweede set. Daarna ging het echter volledig mis. Sabalenka wist vanaf een 6-3, 5-3 voorsprong nauwelijks meer een bal tussen de lijnen te krijgen en verloor liefst tien games op rij. Dat kwam dusdanig hard aan dat ze op de persconferentie vervolgens liet optekenen 'te willen stoppen'.

'Ik heb haar nog nooit zo in elkaar zien storten'

Sabalenka had er in het begin van haar loopbaan nog weleens een handje van om overwinningen uit handen te geven, maar dat leek juist verleden tijd. Ex-toptennisser Andy Roddick keek dan ook met verbazing naar wat er gebeurde in Parijs. "Dit was anders dan wat ik ooit van Sabalenka heb gezien", vertelde de oud-winnaar van de US Open in zijn podcast Served. "Ik heb haar nog nooit zo erg in elkaar zien storten in een wedstrijd."

"Ze stond een set, 4-1 en 30-0 voor. Ze verloor daarna een paar punten en was zichtbaar gefrustreerd. Ze was klaar om te ontploffen en het ging daarna zo snel bergafwaarts. Er was ook geen moment waarop ze probeerde om er weer in te komen, er was geen bereidheid om pijn te lijden en geen geduld. Het voelt alsof de emoties de overhand kregen", aldus de voormalig nummer 1 van de wereld.

Opvallende overeenkomst met verloren finale

Roddick kwam daarna met een opvallende theorie op de proppen: "We hebben het eerder dit toernooi gehad over hoe de hitte een probleem is voor Sinner, maar dit is het tweede jaar op rij dat Sabalenka mentaal vermoeid was aan het einde van Roland Garros en op beide dagen dat ze verloor was het koud, winderig en slecht weer. Het is erg vergelijkbaar met toen ze vorig jaar van Coco Gauff verloor in de finale. Misschien is het toeval, maar twee jaar achter elkaar laat ze het volledig afweten op hetzelfde toernooi in dezelfde omstandigheden."

Zesvoudig grandslamwinnaar Becker trok bij Eurosport ook al de vergelijking met die partij. "De uitschakeling van Sabalenka doet me een beetje pijn. Ze heeft de enorme kans om in Parijs ver te komen en het toernooi te winnen opnieuw niet gepakt. Ze had een ruime voorsprong en serveerde in de tweede set zelfs voor de partij, maar opnieuw verloor ze de kalmte. Dat doet denken aan de finale van vorig jaar tegen Gauff, het lijkt enorm op wat er daar gebeurde."

Sabalenka verloor in de finale van vorig jaar ook al nadat ze de eerste set had gewonnen. In die eindstrijd strooide ze ook nog eens met onnodige fouten, want ze maakte er liefst zeventig. Tegen Shnaider ging ze woensdag uiteindelijk 57 keer onnodig in de fout.

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