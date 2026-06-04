Ooit waren de Verenigde Staten dominant in het mannentennis, maar die tijd ligt inmiddels ver achter ons. Het land staat bij de mannen al 23 jaar droog op grandslamtoernooien en op Roland Garros was Andre Agassi in 1999 de laatste Amerikaanse winnaar. Dat was voor de tennislegende een bijzonder moment, maar later onthulde hij dat er negen jaar eerder een nog veel opmerkelijker incident had plaatsgevonden in Parijs. Dat had alles te maken met zijn spraakmakende pruik.

Agassi maakte in 1999 zijn collectie grandslamtoernooien compleet, maar daar leek het lange tijd niet op. Na zijn zeges op Wimbledon (1992), US Open (1994) en de Australian Open (1995) ontbrak alleen Roland Garros nog op zijn palmares. De Amerikaan stond na twee verloren finales opnieuw in de eindstrijd, maar werd in de eerste twee sets afgedroogd door de Oekraïener Andrei Medvedev. Agassi draaide het echter volledig om en stak na het winnende punt vol ongeloof zijn armen in de lucht.

De toptennisser wiste daarmee de pijn van de verloren finales van 1990 en 1991 helemaal uit. Die eerste nederlaag zou hem echter voor altijd bijblijven en dat had weinig te maken met het scoreverloop tijdens de wedstrijd. De Amerikaan onthulde namelijk later een bizar moment voorafgaand aan de finale.

Pruik valt uit elkaar

De oud-toptennisser maakte in 2009 in zijn autobiografie Open bekend dat hij jarenlang een pruik had gedragen. Dat zorgde voorafgaand aan de finale tegen Andres Gomez in 1990 voor grote paniek bij de Amerikaan. Op de avond voor de wedstrijd ging de pruik kapot toen hij onder de douche stond. "Waarschijnlijk had ik een verkeerde conditioner gebruikt, want alles liet opeens los", schreef Agassi in zijn boek.

De tennisser belde vervolgens zijn broer die in hetzelfde hotel sliep en liet hem naar zijn kamer komen. "'Dit is een ramp!', zei ik tegen hem. Hij keek ernaar en zei dat hij het kon repareren met haarspeldjes." Uiteindelijk waren er zo'n twintig stuks nodig. Agassi vroeg aan zijn broer of het zou blijven zitten en die gaf hem een bijzonder advies: "Je moet er alleen niet veel mee bewegen."

Bidden voor goede afloop

Dat is natuurlijk een moeilijke opdracht voor iemand die een grandslamfinale moet spelen. Agassi stierf dan ook duizend doden tijdens de finale, want hij wilde niet dat de mensen erachter kwamen dat hij al jaren met een pruik had gespeeld. "Tijdens de warming-up heb ik zitten bidden. Niet voor de overwinning, maar dat mijn pruik er niet vanaf zou vallen."

"Met elke stap stelde ik me voor dat hij viel. Ik zag al voor me dat miljoenen kijkers met grote ogen dichter naar de tv zouden gaan en in meerdere talen en dialecten zich zouden afvragen hoe het haar van Andre Agassi van zijn hoofd had kunnen vallen." Agassi verloor de finale in vier sets, maar zal na afloop vooral opgelucht zijn geweest dat de pruik de hele partij bleef zitten.

i Andre Agassi met zijn pruik tijdens de finale tegen Andres Gomez op Roland Garros in 1990. © Getty Images

Afscheid van pruik

Ondanks het drama rond de finale duurde het tot 1995 voordat hij eindelijk afscheid zou nemen van het haarstuk. De Amerikaan speelde vanaf dat moment met een gemilimeterde coupe en stond later zelfs kaal op de baan. Dat kwam zijn spel misschien wel ten goede. Hij won zonder pruik namelijk zes van zijn acht grandslamtitels, waaronder Roland Garros in 1999.

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