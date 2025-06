Novak Djokovic toont zich waar sportman met hartverwarmende actie na zege op Alexander Zverev

Novak Djokovic en Alexander Zverev kleurden de woensdagavond op Roland Garros met hun geweldige wedstrijd. Eerstgenoemde won de partij die pas rond middernacht klaar was. Daarna liet Djokovic zien een echte sportman te zijn.

Djokovic en Zverev speelden op de woensdag een geweldige kwartfinale die eindigde in een 3-1 overwinning voor de Serviër. De routinier mag zich daarom melden in de halve finale van Roland Garros. In die ronde speelt hij vrijdag een lastige wedstrijd tegen de nummer één van de wereld Jannik Sinner. Djokovic stond tegen Zverev uren op de baan en de partij van de Serviër en de Duitser eindigde pas rond middernacht. De wedstrijd bevatte een van de beste Roland Garros-momenten van dit jaar met een heerlijke rally van 41 (!) slagen.

41 SHOTS RALLY TO SAVE A BREAK POINT 🤯#RolandGarros pic.twitter.com/jGhlFQ3qTy — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2025

Toptennisser Djokovic toonde zijn grote hart nadat hij het stadion uitkwam na de gewonnen partij tegen Zverev. Een groep fans wachtte hem op bij de uitgang van Roland Garros. Djokovic stopte zijn auto en signeerde items uit zijn nieuwe collectie. Ook al was het al diep in de nacht, de Serviër maakte bijna een uur lang tijd voor zijn fans en ging niet weg zonder dat alle supporters tevreden waren. Een prachtig gebaar van tennisicoon Djokovic na een wedstrijd van meer dan drie uur.

Halve finale

Djokovic versloeg Zverev in vier sets en bereikte daarmee zijn 13e halve finale op Roland Garros, en zijn 51e op een Grand Slam-toernooi. In de halve finale treft hij de nummer één van de wereld, Sinner. De Italiaan had een gemakkelijke weg naar de halve finale en verloor nog geen set. De laatste vier ontmoetingen tussen de Serviër en de Italiaan werden gewonnen door Sinner. De wedstrijd begint om 19.00 uur in het stadion Philippe Chatrier in de Franse hoofdstad.

