Novak Djokovic wil dankzij wildcard in Genéve nog even sleutelen aan vorm voor Roland Garros

Novak Djokovic doet mee aan het ATP 250-toernooi van Genéve. En dat als nummer 1 van de wereld. De Serviër wil nog even werken aan zijn vorm in aanloop van Roland Garros, aangezien hij bij het masterstoernooi van Rome voor zijn doen redelijk vroeg werd uitgeschakeld.

Djokovic werd deze week in Rome al in de derde ronde uitgeschakeld door de Chileen Alejandro Tabilo (6-2 6-3) en maakte zich na afloop zorgen. "Het voelde op de baan alsof een andere speler in mijn schoenen stond", zei Djokovic, die aangaf dat hij scans zou ondergaan om 'te zien wat er aan de hand is'.

Drinkfles

Djokovic kreeg bij het ATP-toernooi van Rome een drinkfles op zijn hoofd terwijl hij handtekeningen stond uit te delen. Eerst deed de Serviër er nog lacherig over, maar na de nederlaag tegen Tabilo dacht hij toch dat er was mis was.

In Genève wil de herstelde Djokovic extra wedstrijdritme opdoen om vervolgens op Roland Garros een goede indruk achter te laten. Hij won het grandslamtoernooi in Parijs tot nu toe drie keer.

Het wordt voor Djokovic zijn debuut in het Zwitserse Genéve. Hij kan daar zijn dertiende titel winnen op de ATP 250. Dat zal dan zijn 99e titel zijn. Verder heeft Djokovic 24 grandslams, zeven ATP Finals, 40 ATP 1000- en 15 ATP 500-toernooien op zak.