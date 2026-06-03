De editie van Roland Garros was al goed voor de nodige sensaties en daar is er woensdagmiddag in de kwartfinales bij de vrouwen weer eentje bijgekomen. Aryna Sabalenka leek de topfavoriet voor de titel op het Franse gravel, maar stortte halverwege de wedstrijd volledig in tegen Diana Shnaider. Na afloop vertelde Sabalenka hoeveel pijn de nederlaag haar deed.

Er leek lange tijd helemaal niets aan de hand voor de nummer één van de wereldranglijst. Sabalenka had de Russin Shnaider (22 jaar) met 6-3 geklopt en nam in set twee rap een 4-1 voorsprong. Maar vanaf dat moment ging het helemaal mis voor de Belarussische die droomde van haar eerste Roland Garros-zege.

Implosie van Sabalenka

Shnaider vocht zich geweldig terug en trok de tweede set met 7-5 naar zich toe. Vanaf dat moment lukte er helemaal niets meer bij de meest succesvolle tennisster van dit moment, die de hele partij grossierde in onnodige fouten. In no time brak Shnaider de radeloze Sabalenka twee keer en nam ze snel afstand. Sabalenka keek met de minuut wanhopiger, terwijl Shnaider nauwelijks meer fouten maakte.

Bron: HBO Max / Eurosport

Uiteindelijk ging Sabalenka, die het op een gegeven moment uitschreeuwde van frustratie, na een onthutsende set met 0-6 ten onder en nam ze op dramatische wijze afscheid. Kort na haar pijnlijke aftocht stond ze de pers te woord en werd duidelijk hoeveel pijn ze had van haar nederlaag. "Ik wil nu gewoon stoppen met tennis", stelde ze. "We zullen in een paar dagen zien of ik het mentaal weer op de rit heb."

Mentaal geknakt

Volgens Sabalenka knakte er iets toen ze de tweede set niet binnen wist te slepen. "Ik kon mentaal gewoon niet herstellen. Ik weet niet wanneer ik voor het laatst tien games op rij verloor. Mentaal kwam ik in een heel diep gat terecht." De toptennisster wil nu de scherven bij elkaar rapen en hoopt dat ze juist beter wordt van de pijnlijke exit in Frankrijk. "Ik wil een van de kamers binnenlopen en alles kapot slaan. Misschien helpt het, misschien niet."

Haar Russische opponente Shnaider neemt het in de halve eindstrijd op tegen de Poolse Maja Chwalinska, die bezig is aan een sensationeel toernooi. De halve eindstrijd gaat tussen de Russin Mirra Andreeva en Marta Kostyuk.

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