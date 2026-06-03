Voormalig toptennisster Maria Sharapova werd dinsdag samen met voetbalicoon David Beckham gespot in Parijs. De twee waren samen aanwezig op Roland Garros en gingen daarna dineren in de stad.

Sharapova en Beckham duiken regelmatig samen op op evenementen. Ook op Roland Garros kwamen ze weer bij elkaar voor een feestelijk onderonsje. De ex-tennisster deelde beelden van het uitje op sociale media.

De twee omhelzen elkaar bij het weerzien en drinken samen een biertje. Ze maken namelijk beiden reclame voor Stella Artois. Dat biermerk organiseerde een uitstapje naar het grandslamtoernooi op het gravel in Parijs. Sharapova poseert in een chique outfit en hoge hakken naast een logo van Stella Artois. Beckham draagt een donkerblauw pak dat matcht met de kleding van Sharapova.

Daarna volgde ook nog een diner, waarvoor Sharapova een nieuwe outfit uit de kast trok. Dit keer koos ze voor een echte eyecatcher: een glimmende gouden jurk. Beckham was ook aanwezig bij het etentje en maakte een selfie met haar en een biertje. De twee kennen elkaar ook al van eerdere samenwerkingen, zo stonden ze tijdens Wimbledon nog samen achter de tap om het perfecte biertje te serveren.

Topsportcarrière

De 39-jarige Sharapova nam in 2020 afscheid van haar topsportcarrière, maar is nog steeds regelmatig te zien in de tenniswereld. Ze schitterde afgelopen seizoen nog op de blauwe loper bij de US Open. Ze won in haar carrière alle vier de Grand Slams en Roland Garros zelfs twee keer.

Beckham staat na zijn succesvolle voetbalcarrière ook nog steeds in de spotlights, vaak samen met zijn vrouw Victoria. Bovendien brengt hij veel tijd door met zijn familie, al heeft hij met een van zijn zoons niet meer zo'n goede band. De 27-jarige Brooklyn ligt overhoop met zijn ouders.

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