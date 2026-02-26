Daniil Medvedev heeft zich maar weer eens fel uitgelaten in de media. De Russische toptennisser is momenteel actief bij het ATP-toernooi van Dubai. Daar meldde hij dat de agenda wat hem betreft overvol is, en geeft hij een opmerkelijke oplossing.

Medvedev is behoorlijk op stoom in Dubai. Daar behaalde hij als eerste speler de halve finale, door met 6-2 6-1 te winnen van de Amerikaan Jenson Brooksby. Ook Tallon Griekspoor zit nog in dat toernooi, en speelt later in de kwartfinale tegen Jakub Mensik uit Tsjechië.

ABN Amro Open

Voor Medvedev is het zijn derde toernooi in de maand februari. Eerder werd hij al rap uitgeschakeld op de ABN Amro Open in Rosmalen, waarna hij zich van zijn slechtste kan liet zien. Daarnaast was hij van de partij in Qatar. Vrijdag staat zijn halve finale op de planning.

Bomvolle agenda

Na afloop van zijn gewonnen partij tegen Brooksby sprak de Rus zich op de persconferentie fel uit tegen de inmiddels bomvolle agenda in het tennis. "Er is maar een manier om de kalender minder druk te maken", begint Medvedev in Dubai. "We moeten ervoor zorgen dat alleen de Grand Slams en de Masters 1000-toernooien punten opleveren. Vier Grand Slams en dan elf Masters 1000-toernooien."

Die oplossing is ronduit opmerkelijk te noemen, al weet Medvedev dat zelf ook wel. "De andere toernooien kunnen dan gespeeld worden zonder punten. Hiervoor moeten wel alle partijen akkoord zijn. Omdat andere toernooien geld zullen verliezen, zal er vast geen akkoord komen. Ik denk niet dat er iets zal veranderen gedurende mijn loopbaan", aldus de Rus, die inmiddels op de elfde plek van de wereldranglijst staat.

Andere toptennissers

Medvedev is overigens niet de eerste topspeler die zich uitspreekt tegen de alsmaar drukker wordende tennisagenda. In de afgelopen tijd hebben onder meer Iga Swiatek, Carlos Alcaraz en Coco Gauff zich al uitgesproken tegen het schema. Het grootste kritiekpunt is dat alle wedstrijden zo dicht op elkaar volgen, dat het mentaal simpelweg te zwaar is.

Wangedrag Medvedev

Medvedev is in het verleden al meermaals in het nieuws gekomen vanwege wangedrag of zijn uitlatingen. Zijn wangedrag in Rotterdam, waar hij alles kort en klein sloeg, was zeker niet de eerste keer dat het gebeurde. Bovendien stelde hij onder andere dat hij voor geen goud afstand zou doen van zijn Russische nationaliteit. Wel sprak hij zich openlijk uit tegen de Russische inval in de Oekraïne.