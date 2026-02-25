Tallon Griekspoor heeft zijn eerste sensationele zege van 2026 binnen. De Nederlandse toptennisser moest in de tweede ronde in Dubai af zien te rekenen met 'angstgegner' Alexander Bublik en deed dat overtuigend. De als tweede geplaatste Kazach had de grootste moeite met Griekspoor.

De Nederlander, nummer 25 van de wereld, had in vier eerdere ontmoetingen nog nooit gewonnen van showman Bublik, maar was in Dubai vastberaden om daar een einde aan te maken. Top-tienspeler Bublik probeerde van alles om het tij te keren, maar zag Griekspoor niet happen. In de eerste set pakte de Nederlander meteen een break voorsprong en gaf die niet meer uit handen. Met 6-3 zette hij zichzelf op pole position voor een stuntzege.

Sterke services

Bublik gaf zich niet zomaar gewonnen en ging ook beter serveren. Maar liefst vijf love-games tussen beide spelers in set twee zorgden voor een stuk spannender scoreverloop. De geboren Rus, al jaren uitkomend voor Kazachstan, mocht telkens beginnen met serveren en maakte geen fout meer. Een tiebreak was daardoor het logische resultaat. Griekspoor serveerde eveneens ijzersterk en noteerde samen met Bublik meer dan 25 aces.

Tiebreak

In die tiebreak maakte Bublik als eerste een fout door twee services op rij uit te slaan. Daardoor had Griekspoor de eerste minibreak te pakken, maar die leverde hij daarna ook een eigen service in. Na de kantwissel op 3-3 maakte de Nederlander het wel af en zorgde hij voor de eerste zege op een top-tienspeler van dit jaar. Het is voor Griekspoor de zevende keer in zijn carrière dat hem dat lukt.

Enige Nederlander

Griekspoor is de enige Nederlander in het hoofdtoernooi in Dubai. In de kwalificaties sneuvelden Jesper de Jong en Botic van de Zandschulp. In de derde ronde treft Griekspoor de winnaar van Jakub Mensik - Alexei Popyrin. De Tsjech is de nummer 13 van de wereld, terwijl Popyrin onder Griekspoor staat op de ranking. Vorig jaar haalde de Nederlander de halve finale in Dubai, daar is hij nu nog maar één zege van verwijderd.