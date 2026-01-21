De Russische tennisser Daniil Medvedev heeft zich geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open na een overwinning op de Fransman Quentin Halys. De Rus zegevierde met 3-1 in sets. Na afloop sprak Medvedev, die in de eerste ronde van de Nederlander Jesper de Jong won, over van alles en nog wat.

Daniil Medvedev verloor de eerste set, maar herpakte zich daarna en rondde de wedstrijd routineus af. Na zijn overwinning sprak de Rus op de persconferentie over landgenoten, Oekraïne, podcasts en de gebeurtenissen in de kleedkamer. "Dit was een grote overwinning, want vorig jaar op de Grand Slams was het steeds hetzelfde: als tegenstanders goed tegen me speelden, kreeg ik problemen. Kortom, ik verloor toen een aantal wedstrijden."

'Dan geef ik geen interviews meer'

De Rus gaf toe dat het wisselen van shirts, mede door de hitte in Melbourne, hem helpt op de baan. "Het klinkt banaal, maar van kleding wisselen helpt me om te resetten. Je kunt de uitslag niet veranderen, maar wel je aanpak." Hij kreeg op de persconferentie, die alle kanten op schoot, ook vragen over wat te doen na zijn profcarrière. "Podcasten? Waarschijnlijk niet", lachte Medvedev. "Ik wil een gezin, rust, dingen die ik leuk vind. Ik wil niet zo'n type worden dat zijn carrière beëindigt en zegt: 'Die van tegenwoordig hebben geen idee, in mijn tijd speelden Alcaraz en Sinner, en nu zijn het amateurs'. Als ik merk dat ik zo word, geef ik geen interviews meer.

Wissel van land

De Rus sprak op de persconferentie ook over politiek, met name over de nationaliteitswisseling van sommige tennissers. Dat wordt steeds meer een controversieel onderwerp, nu Medvedevs landgenoten massaal hun paspoorten omruilen om internationaal meer in actie te kunnen komen. "Honderd procent begrijp en respecteer ik dat. Het is hun keuze. Ik persoonlijk heb er nooit over nagedacht. De plek waar je geboren bent, is belangrijk voor mij. Ik respecteer ieders mening. Op de baan is het anders, maar buiten de baan respecteer ik alle meningen."

