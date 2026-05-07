Toni Nadal combineerde jarenlang zijn rol als oom van Rafael Nadal met die van coach van de Spaanse tennisser. De twee boekten samen een hoop successen

Nadal was deze week te gast bij het Spaanse radioprogramma Radioestadio Noche en daar sprak hij over de huidige stand van zaken in de tenniswereld. In het gesprek kwam de oom van tennislegende Rafael plotseling met een opmerkelijk voorstel op de proppen.

Hij vindt het spel er de laatste jaren namelijk niet mooier op worden en pleit dan ook voor verandering: "Ik denk dat de overkoepelende organisaties iets moeten doen om het tennis te veranderen, want soms is het niet erg aantrekkelijk om te kijken."

"Ik zou voorstellen om te spelen met een kleiner racket. Momenteel draait het bij de meeste wedstrijden erom de bal zo hard mogelijk te slaan en er is geen strategie om dat tegen te gaan", aldus Nadal.

Grotere foutmarge bij grotere rackets

In de loop der jaren zijn de rackets groter geworden in de tenniswereld. Tegenwoordig spelen tennissers eigenlijk altijd met een racket waarbij de bespanning over een oppervlakte van tussen de 630 en 650 vierkante centimer is verdeeld.

Roger Federer boekte begin deze eeuw nog zijn grootste successen met een racket van ongeveer 580 vierkante centimeter en hield daar lang aan vast, maar ook hij stapte uiteindelijk over naar een groter exemplaar. Dat besluit kwam nadat hij steeds vaker verloor van Nadal en Novak Djokovic. Met een kleiner racket moet je tenslotte veel beter timen om de bal goed te slaan en dat levert ook de nodige afzwaaiers op. Met het grotere racket is er een grotere foutmarge.

Oom en coach van Nadal

Toni nam zijn neef al als klein jongetje onder zijn hoede en dat leidde uiteindelijk tot een geweldige carrière. Nadal won uiteindelijk 22 grandslamtitels, waarvan hij er zestien pakte met zijn oom als coach. De samenwerking stopte in 2017 en daarna werd oud-prof Carlos Moya de coach van Nadal. Toni werkte van 2021 tot 2024 ook nog samen met de Canadees Felix Auger-Aliassime.

