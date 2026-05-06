In Rome krijgen de beste tennissers ter wereld deze week de kans om zich voor de laatste keer op een groot toernooi met elkaar te meten voordat Roland Garros begint. Het evenement in de Italiaanse hoofdstad wordt voorlopig echter ontsierd door een heleboel afmeldingen.

Net als in Madrid mogen de mannen en de vrouwen zich in Rome ook weer melden voor een gecombineerd evenement. In de Italiaanse hoofdstad wordt er gelijktijdig een ATP 1000- en een WTA 1000-toernooi gespeeld en dat is de laatste grote test op gravel voordat Roland Garros begint.

Het is voor de toppers dan ook een belangrijk evenement, maar toch zijn er flink wat spelers die zich hebben afgemeld voor het toernooi. De belangrijkste afwezige is natuurlijk Carlos Alcaraz. Hij kampt met een vervelende polsblessure en kan zijn titel in Rome dan ook niet verdedigen. De kwetsuur is dusdanig ernstig dat hij zich ook al heeft afgemeld voor Roland Garros. Ook daar was de Spanjaard de titelverdediger.

Vooral veel afmeldingen bij de mannen

Alcaraz is echter niet de enige die zich heeft afgemeld voor het toernooi bij de mannen in Rome. Hij heeft gezelschap gekregen van andere grote namen als Taylor Fritz, Jack Draper en Holger Rune. Daarnaast hebben ook Gabriel Diallo, Arthur Cazaux, Raphaël Collignon, Sebastian Korda, Reilly Opelka en Kamil Majchrzak zich inmiddels teruggetrokken. Dat brengt het totaal bij de mannen dus al op tien afmeldingen.

Ook bij de vrouwen zijn er een hoop afwezigen. Marta Kostyuk won afgelopen weekend in Madrid nog de grootste titel uit haar loopbaan, maar heeft zich af moeten melden voor het evenement in Rome. Verder zijn er met Emma Raducanu (US Open 2021) en Marketa Vondrousova (Wimbledon 2023) ook twee voormalige grandslamkampioenen niet bij.

Daarnaast zullen ook Veronika Kudermetova, Sonay Kartal en Varvara Gracheva allemaal niet meedoen. Alles bij elkaar doen er dus in totaal liefst zestien spelers niet mee aan de laatste grote test voor Roland Garros.

Nederlanders in Rome

In Rome zullen wel drie Nederlanders meedoen aan het hoofdschema. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn rechtstreeks geplaatst voor het masterstoernooi en zij kregen gezelschap van Jesper de Jong, die zich door de kwalificaties sloeg. Suzan Lamens deed bij de vrouwen mee aan het kwalificatietoernooi, maar zij sneuvelde daarin.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover