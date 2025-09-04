Mirra Andreeva is misschien wel het grootste talent in het vrouwentennis, maar de nummer 6 van de wereld sneuvelde op de US Open al erg vroeg in het enkelspel. Toch bleef ze nog even hangen in New York, want in het dubbelspel haalde ze de kwartfinale. In dat toernooi maakte de 18-jarige Russische door een toeschouwer een angstig moment mee.

Andreeva speelde samen met landgenote Diana Shnaider in de achtste finales tegen Shuko Aoyama uit Japan en de Chinese Yafan Wang en tijdens dat duel gebeurde er iets heel opmerkelijks. Andreeva en Shnaider zitten tijdens een kantwissel op hun bankje te overleggen over de tactiek, maar dan komt er plotseling een toeschouwer achter het duo in beeld. Hij is naar de rand van de baan gelopen, hangt over de boarding en roept naar Andreeva. De tennisster draait zich verschrikt om en de man steekt zijn hand op naar haar.

De Russische draait zich vervolgens weer om en het is van haar gezicht af te lezen dat ze het wel heel ongemakkelijk vond. Ook Shnaider kijkt vertwijfeld naar haar dubbelpartner vanwege het moment. De twee kunnen er uiteindelijk wel om lachen, maar de umpire wil toch nog even weten wat er gebeurde. "Hij zei enkel gedag", reageert Andreeva op de vraag.

Andreeva liet zich in ieder geval niet afleiden door het incident, want samen met Shnaider trok ze uiteindelijk in twee sets aan het langste eind: 7-5, 6-2. Het Russische duo haalde daardoor de kwartfinales, maar dat bleek uiteindelijk ook het eindstation. Landgenote Veronika Kudermetova was samen met Elise Mertens uit België veel te sterk voor Andreeva en Shnaider: 6-4, 6-2. Dat is overigens geen schande voor de twee jonge Russinnen, want Kudermetova en Mertens wonnen in juli nog de titel op Wimbledon.

this was creepy asf 😭😭😭

mirra is freaked out 😭 pic.twitter.com/F3rj0018zS — Muhammad Hussain 🇵🇰🇵🇸 (@mirrakina) September 2, 2025

Tennissensatie

Andreeva (18) en Shnaider (21), die vorig jaar samen het zilver pakten op de Olympische Spelen, kunnen ook geweldig uit de voeten in het enkelspel. Ze zijn de twee jongste speelsters in de top-20 van de wereldranglijst. Andreeva haalde vorig jaar al de halve finales op Roland Garros en won eerder dit jaar al twee WTA 1000-toernooien. Dat zijn na de Grand Slams de belangrijkste evenementen in het vrouwentennis. Andreeva is momenteel de nummer 5 van de wereld.

De jonge Russische werd dan ook gezien als een van de kanshebbers voor de titel, maar in New York strandde ze al in de derde ronde tegen de Amerikaanse Taylor Townsend. Daarmee werd de US Open haar slechtste grandslamtoernooi van het jaar. Op Roland Garros en Wimbledon kwam ze tot de kwartfinales en bij de Australian Open was de vierde ronde het eindstation.



Alles over US Open

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.