Amerikaanse toptennisser Taylor Fritz beging in zijn partij tegen Novak Djokovic op de US Open een grote blunder. Dat kan nog wel eens een staartje krijgen voor zijn sponsordeal van 7 miljoen dollar per jaar. Het merk zal namelijk niet blij zijn met het optreden van Fritz.

Fritz speelde op het grandslamtoernooi tegen Djokovic, een wedstrijd die veel bekijks trok. De Amerikaan was de grote publieksfavoriet in New York en kreeg dus veel belangstelling in de kwartfinale. Zijn sponsors zouden daar zeker blij mee zijn geweest, ware het niet dat de 27-jarige een flinke blunder beging.

Hij droeg namelijk zijn hoofdband van het merk Hugo Boss verkeerd om. De letters 'BOSS' die duidelijk zichtbaar hadden moeten zijn op het voorhoofd van Fritz stonden dus ondersteboven. Dat zal de sponsor niet leuk hebben gevonden.

7 miljoen

Het merk zou namelijk wel 7 miljoen dollar per jaar betalen aan de tennisser om hem de zichtbare logo's te laten dragen tijdens grote toernooien. Een partij op een Grand Slam tegen een icoon als Djokovic levert veel aandacht op waar het merk graag van had willen profiteren.

Wellicht valt er nog wat te redden. Op X dragen tennisfans Hugo Boss het idee aan om hoofdbanden te gaan verkopen waarop de letters bewust omgekeerd zijn gedrukt. Zelf reageerde Fritz ook op de blunder via sociale media: "Yo, had niemand me kunnen zeggen dat het verkeerd om zat?", vraagt hij zich af.

Beroemde vriendin

Misschien kan de nummer vier van de wereld nog wat leren van zijn beroemde vriendin. Die weet als influencer namelijk als geen ander hoe je sponsordeals krijgt en merken promoot. Morgan Riddle heeft 476 duizend volgers op Instagram. Ze heeft al zo'n vijf jaar een relatie met Fritz, die ze via een datingapp leerde kennen.

Fritz is inmiddels uitgeschakeld op de US Open. Hij verloor van Djokovic met 6-3, 7-5, 3-6, 6-4. Hij jaagt nog op zijn eerste grandslamtitel. Vorig jaar wist hij de finale van zijn thuistoernooi te bereiken, maar verloor die van Jannik Sinner.

