Er komt geen tweede grandslamtitel in 2025 voor de Poolse toptennisster Iga Swiatek. Ze verloor in de halve finale van Amanda Anisimova, wat een herhaling was van de Wimbledon-finale. Na afloop hing een gespannen sfeer op de persconferentie van Swiatek.

De nummer 2 van de wereld ging met 4-6 3-6 ten onder tegen de 24-jarige Amerikaanse. Een paar weken terug op Wimbledon werd het nog twee keer 6-0 voor Swiatek, die daarna ook ijzersterk oogde op de Noord-Amerikaanse tour. De Poolse won onlangs de Cincinnati Open en leek in New York ook op weg naar een finaleplek, tot Anisimova haar een halt toeriep.

Bizarre persconferentie

Na de uitschakeling schoof Swiatek aan voor het gebruikelijke perspraatje. Daar kreeg ze van een verslaggever de vraag hoe vermoeid ze was, na Wimbledon, de Nood-Amerikaanse toernooien en de US Open. "Nou, ik weet het niet. Het is niet zo dat mijn wedstrijden hier zo uitputten waren", reageerde ze bot. Nadat de verslaggever vroeg of Swiatek toe was aan een mentale pauze, brak de hel los. "Waarom zeg je dat?", beet de Poolse hem toe.

"Ik vroeg het me gewoon af. Het is gewoon een veel achter elkaar. Kijk je uit naar een pauze?", wilde hij weten. Swiatek draaide het vervolgens om en zei: "Nou, praat dan met de mensen die verantwoordelijk zijn voor het schema. Heb je een mentale pauze nodig?" De verslaggever wist even niet waar hij het zoeken moest. "Sorry?", stamelde hij. "Jij ziet eruit alsof je een mentale pauze nodig hebt", ging Swiatek verder.

De verslaggever beaamde dat hij inderdaad een pauze nodig heeft, maar 'het toernooi moet zien te voltooien'. Swiatek wenste hem succes voordat ze een andere vraag beantwoordde.

