De pikante ontmoeting tussen Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp bij het ATP-toernooi in Rosmalen is dinsdag halverwege de tweede set stilgelegd. Na een uur tennis begon het plotseling te regenen bij het Nederlandse grastoernooi.

De Libéma Open is Rosmalen is één van de twee Nederlandse ATP-toernooien en bij de loting werden uitgerekend de twee beste mannelijke tennissers van dit moment aan elkaar gekoppeld. Daar was Van de Zandschulp zelf schuldig aan, want hij mocht de loting verrichten afgelopen weekend.

Partij stilgelegd bij voorsprong Griekspoor

Griekspoor begon aan het pikante duel als de favoriet, want hij staat veertien plekken hoger op de wereldranglijst (41 om 55) en leidde voor de partij in Rosmalen ook met 2-1 in de onderlinge ontmoetingen. Ook won hij in 2023 al eens het Nederlandse grastoernooi, terwijl zijn landgenoot daar nog nooit een partij won.

In de eerste set maakte Griekspoor die favorietenrol volledig waar. Beide spelers lieten in de beginfase nog breakpoints liggen, maar bij een 3-2 voorsprong sloeg Griekspoor wel toe. Hij brak even later Van de Zandschulp opnieuw en pakte de set met 6-2.

Aan het begin van de volgende set vielen er in de eerste vijf games geen breaks en dat leverde Griekspoor een 3-2 voorsprong op. De twee tennissers liepen nadat hij zijn servicegame had binnengehaald naar hun bankje toe, maar daar hoefden ze niet meer vanaf te komen. Het begon namelijk te regenen in Rosmalen en dus besloot de umpire de wedstrijd stil te leggen. Het is afwachten wanneer de twee landgenoten weer verder kunnen spelen.

Samen in dubbelspel

Waar de twee Nederlanders dinsdag in het enkelspel elkaars rivalen zijn, zijn ze deze week in het dubbelspel juist partners. Griekspoor en Van de Zandschulp openden maandag hun toernooi met een knappe zege op het als tweede geplaatste duo Robert Cash en JJ Tracy uit de Verenigde Staten. Het Nederlandse koppel won met twee keer 6-4 en komt later deze week in de kwartfinales weer samen in actie.

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