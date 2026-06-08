De fitheid van Memphis Depay zorgde richting het WK voetbal al voor de nodige discussie en nu is daar een actie van de topscorer van Oranje bijgekomen. Op de training vloog hij er stevig in tegen Noa Lang, die schreeuwend naar de grond ging. De actie van Depay roept vragen op.

"Ik zag beelden voorbij komen van de training", begint voormalig tophockeyster Naomi van As over de video van de tackle van Depay op Lang. "Misschien zijn de teugeltjes even een beetje aangetrokken na die wedstrijd tegen Algerije (0-1 nederlaag, red.), want dat ging er in de rondo vrij pittig aan toe."

"Je zag Memphis Depay een lekkere soort van jump maken op het scheenbeen of de knie van Noa Lang. Vond hij niet lekker, voelde niet goed. Dus die ging neer als een voetballer en de rest keek er een beetje naar. Memphis dacht: ik geef hem nog eventjes een handje om hem omhoog te helpen. Maar daar bleef het wel bij. Is dat de boel op scherp zetten of is dat gewoon eventjes een statement maken? Wat is dat?”

'Een beetje frustratie'

"Ik denk dat het een beetje tussenin zit", reageert oud-ploeggenote Ellen Hoog op de vraag van Van As. "Je wil bij een rondo natuurlijk gewoon niet te lang in het midden staan. Dus ik denk dat het op een gegeven moment een beetje frustratie was, van: nu ben ik klaar mee. Het was geen gestrekt been, dus het viel allemaal wel mee."

"Ik denk ook als het andersom was geweest, dat de reactie van de spelers heel anders was geweest", doelt Hoog op het grotere aanzien van topscorer Depay ten opzichte van Lang. "Zo van: Memphis Depay, daar vinden we niks van. Ja, het is ook een beetje hiërarchie, denk ik.”

Reserverol Memphis Depay

“Maar ik ben wel benieuwd, want Memphis Depay is natuurlijk een belangrijke speler in de groepsdynamiek", aldus Hoog. "Dus ik hoop wel dat hij een eventuele rol als reserve goed kan invullen. Dat hij niet gefrustreerd gaat zijn dat hij reserve staat, maar dat hij wel zijn team meeneemt en dat hij positief blijft. Dus dat is nog wel een beetje... Nou ja, dat moet je wel een beetje managen.”

Van As: “Ja, want uiteindelijk gaat het natuurlijk om het grote geheel, of het team. Want het is natuurlijk de grote discussie: wie gaat er in de spits spelen?" Hoog: “Dat is aan Koeman. Maar stel dat hij reserve is, dan is het wel lekker als hij toch goed in zijn vel zit. Dan kan hij een heel belangrijke rol spelen in de kleedkamer. Maar goed, we gaan zien wie er in de spits staat.”

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Hockey-iconen Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In hun podcast deze week natuurlijk aandacht voor de Nederlandse voetballers in voorbereiding op het WK, de aanstaande rentree van Serena Williams en het aanblijven van schaatsbondscoach Rintje Ritsma. En de woede bij de Oranje Leeuwinnen over de nieuwe spelregel, is die terecht? Of zouden ze eens goed in de spiegel moeten kijken? Luister de podcast in je favoriete podcastapp of hieronder.

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