Boris Becker vindt het fantastisch dat Alexander Zverev eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel binnen heeft. De Duitse oud-tennisser werkte lang samen met zijn landgenoot en vindt dat niemand het meer verdiend van Zverev.

Zverev wist donderdag na dertien jaar professioneel tennis voor het eerst een Grand Slam te winnen. De Duitser won Roland Garros na een spannende finale van vijf sets tegen de 24-jarige Italiaan Flavio Cobolli. Zverev was na afloop dolgelukkig met zijn overwinning en ook Becker zag de zege vanaf de tribune. De twee werkten een korte periode samen als coach en speler, maar gooiden daarna ook veel met modder naar elkaar. Toch is het nu weer helemaal goed tussen Zverev en Becker, zo blijkt ook uit de uitspraken van de oud-tennisser.

'Een jongensdroom komt uit'

Becker noemde tegenover Eurosport de zege van Zverev een 'jongensdroom die uitkomt'. Volgens de Duitse oud-tennisser spreken de beelden voor zich en kan de topspeler 'nauwelijks geloven wat hem is overkomen'. "Hier heeft hij samen met zijn familie zo hard voor gewerkt. Als er één speler uit de wereldtop is die deze titel verdient na alle jaren van hard werken, teleurstellingen en wanhoop, dan is hij het", geeft Becker prachtige complimenten aan Zverev.

Volgens Becker hikte Zverev lange tijd tegen die Grand Slam-zege aan en voelde hij zich soms 'een verliezer'. "Hij stond jarenlang onder enorme druk. Daar heeft hij vandaag mee afgerekend. Hij heeft een nieuw hoofdstuk geopend", geeft Becker ook direct een korte update over de toekomst van Zverev. De 29-jarige Duitser is door zijn zege nog altijd de nummer drie van de wereld op de ATP-rankings.

Blessures Zverev

Zverev kampte jaren voor zijn zege op Roland Garros nog met een zware enkelblessure, maar daar is hij helemaal doorheen. Volgens Becker was het toentertijd nog 'de vraag of hij ooit op zijn oude niveau terug zou keren'.

Volg via onze tennispagina het laatste nieuws over Roland Garros, lees meer over het veelbesproken prijzengeld, raadpleeg de tv-gids en bekijk het programma en de uitslagen van het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover