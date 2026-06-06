Diede de Groot is weer terug aan de top. De Nederlandse rolstoeltennisster won zaterdag de finale van Roland Garros. De Groot was in de eindstrijd duidelijk een maatje te groot voor de Française Ksenia Chasteau. Door de eindzege verdient de 29-jarige een flink bedrag aan prijzengeld.

De Groot stond jarenlang aan de top van het mondiale rolstoeltennis, maar in 2024 deed ze een stap terug. Ze was in dat jaar topfavoriete voor goud op de Paralympische Spelen, alleen greep mis. Reden genoeg voor De Groot om na jarenlang uitstellen een heupoperatie te ondergaan. Ze kampte toen al twee jaar lang met ernstige artrose aan haar heup, wat ervoor zorgde dat ze amper kon genieten van de momenten buiten de baan.

De Groot miste de Australian Open en kwam in de overige Grand Slams in 2025 niet verder dan de tweede ronde (Wimbledon en de US Open). Eerder dit jaar verloor ze de eindstrijd in Melbourne met 1-6 1-6 van de Chinese Li Xiaohui.

Revanche op Roland Garros

Bij het tweede grandslamtoernooi van 2026 name De Groot sportieve revanche. In 48 minuten tijd was ze klaar met de arme Chasteau, die maar één game won: 6-1 6-0. De als vierde geplaatste De Groot staat nu op 24 grandslamtitels. De 23e titel behaalde ze twee jaar geleden op Wimbledon. Eerder won De Groot het grandslamtoernooi in Parijs in 2019, 2021, 2022, 2023 en 2024.

Prijzengeld Diede de Groot op Roland Garros

Met de winst op het gemalen beton in Parijs verdient De Goot een aardig zakcentje: 68.000 euro. Dat is een stijging van 6,42 procent ten opzichte van vorig jaar. Toch staat het in schil contrast met wat de wereldtoppers in het reguliere tennis verdienen. Daar gaan de winnaar en winnares naar huis met liefst 2,8 miljoen euro.

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