Jannik Sinner heeft voor de tweede keer op rij de Six Kings Slam gewonnen. Na zijn zege in de finale tegen Carlos Alcaraz mag hij het enorme bedrag aan prijzengeld voor de winnaar mee naar huis nemen. Maar de verliezers gaan ook niet met lege handen naar huis.

Sinner won in de finale met 6-2, 6-4 van de nummer één van de wereld. Dat heeft overigens geen gevolgen voor de ATP-ranglijst, maar wel voor de bankrekening van de toptennissters. Het toernooi heeft namelijk de grootste prijzenpot ooit.

De einstrijd was een herhaling van de finale van de eerste editie van het demonstratietoernooi. Vorig jaar won Sinner ook al de lucratieve wedstrijd om zes miljoen dollar van Alcaraz tijdens de eerste editie van de Six Kings Slam. Hij is dus ook de alleenheerser op het toernooi, nadat hij er beide edities met de overwinning vandoor ging.

Prijzengeld

Naast Sinner en Alcaraz streden 'koningen' Alexander Zverev, Novak Djokovic, Taylor Fritz en Stefanos Tsitsipas om het prijzengeld. Alle zes de topnamen zijn door deelname al verzekerd van 1,5 miljoen dollar. Duels winnen levert niks extra's op, alleen de uiteindelijke winnaar krijgt nog een enorme som van 4,5 miljoen dollar erbij.

Extra motivatie

De Italiaan kwam als winnaar uit de bus en gaat naar huis met een enorm bedrag van zes miljoen dollar. Hij gaf voor de finale toe dat het prijzengeld wel een extra motivatie is om aan het toernooi deel te nemen. "Natuurlijk is het prijzengeld niet iets waar we ons voor verstoppen. We weten allemaal wat er hier op het spel staat en ik zou liegen als ik zeg dat dat geen motivatie voor me is. Elke speler wil hier zo veel mogelijk wedstrijden winnen. Het is als elk ander toernooi, maar hier is net wat meer motivatie."

Die woorden zijn in strijd met zijn mening in 2024, toen hij ook eindzege pakte op het toernooi. "Natuurlijk is het een mooie prijs, maar ik ben hiernaartoe gegaan omdat de zes beste spelers in de wereld hier spelen. Dan kan ik mezelf met die jongens meten. Voor mij is het ook een mooi evenement. De eerste keer voor mij in Riyad en dat was leuk. Terugkomen als winnaar en de goede wedstrijden spelen is mooi, maar het belangrijkste is dat ik me heb kunnen ontwikkelen als speler", zei hij toen.