Toptennisser Jannik Sinner heeft nogal wat wenkbrauwen doen fronsen na zijn uitspraken over het veelbesproken Six Kings-toernooi in Saudi-Arabië. Fans beschuldigen hem van liegen nu hij dit jaar iets compleet anders zegt, dan vorig jaar.

Sinner deed in 2024 al een aantal opvallende uitspraken over het Six Kings-toernooi. Bij het evenement in Riyad Saudi-Arabië is er zes miljoen dollar te winnen voor de winnaar. Sinner zal in de finale van zaterdag tegen Carlos Alcaraz strijden om dat bedrag, maar vorig jaar zei hij nog dat hij niet voor het geld naar Saudi-Arabië kwam.

"Natuurlijk is het een mooie prijs, maar ik ben hiernaartoe gegaan omdat de zes beste spelers in de wereld hier spelen. Dan kan ik mezelf met die jongens meten. Voor mij is het ook een mooi evenement. De eerste keer voor mij in Riyad en dat was leuk. Terugkomen als winnaar en de goede wedstrijden spelen is mooi, maar het belangrijkste is dat ik me heb kunnen ontwikkelen als speler", zo was de reactie van Sinner in 2024 tegenover media in Saudi-Arabië.

Ander geluid in 2025

Sinner laat in 2025 echter een heel ander geluid horen. Een jaar na zijn uitspraken dat het prijzengeld voor hem niet belangrijk is, komt hij daar plots op terug. "Natuurlijk is het prijzengeld niet iets waar we ons voor verstoppen. We weten allemaal wat er hier op het spel staat en ik zou liegen als ik zeg dat dat geen motivatie voor me is. Elke speler wil hier zo veel mogelijk wedstrijden winnen. Het is als elk ander toernooi, maar hier is net wat meer motivatie."

Leugens

Online wordt Sinner nu fors aangepakt om zijn verandering van mening en uitspraken. Veel fans laten op X weten dat de Italiaan vorig jaar gelogen heeft. "Je moet eerlijk zijn zoals Alcaraz. Die zei gelijk dat hij in Riyad voor het geld speelde", zo zei een fan. Een andere fan stelde dat Sinner heeft 'geleerd van het fiasco van vorig jaar'. Een andere tenniskijker ziet dat Sinner niet 'aan het liegen is als vorig jaar'.