Jannik Sinner heeft de finale van de Six Kings Slam in Riyad, Saoedi-Arabië gewonnen van Carlos Alcaraz. De Italiaan had twee sets nodig om zich tot absolute koning te kronen en het bedrag van zes miljoen dollar aan prijzengeld te winnen.

Sinner begon oppermachtig en pakte al snel een 5-1 voorsprong in de eerste set. Hij gaf daarna nog een game weg aan Alcaraz, maar won vervolgens de set met 6-2.

In de tweede set bood de nummer één van de wereld meer tegenstand. De eerste break was wel voor Sinner. Die breidde zijn voorsprong vervolgens meteen uit na twee games. Toen Alcaraz weer aan de beurt was om te serveren bracht hij de stand op 4-5 met een love game. Daarna mocht Sinner gaan serveren voor de winst. Hij won de strijd met 6-2, 6-4.

Zes miljoen dollar

De einstrijd was een herhaling van de finale van de eerste editie van het demonstratietoernooi. Vorig jaar won Sinner de lucratieve wedstrijd om zes miljoen dollar van Alcaraz. De Italiaan won vorig jaar de eerste editie van de Six Kings Slam en daarmee de forse hoofdprijs.

Hij is dus ook de alleenheerser op het toernooi, nadat hij er beide edities met de overwinning vandoor ging.

'Liegen'

Voorafgaand aan de finale werd Sinner nog beschuldigd van liegen. Hij zei na zijn overwinning in 2024 namelijk dat hij niet meedeed aan het toernooi voor het geld. Deze week liet hij iets anders horen. "Natuurlijk is het prijzengeld niet iets waar we ons voor verstoppen. We weten allemaal wat er hier op het spel staat en ik zou liegen als ik zeg dat dat geen motivatie voor me is. Elke speler wil hier zo veel mogelijk wedstrijden winnen. Het is als elk ander toernooi, maar hier is net wat meer motivatie."

Online wordt Sinner nu fors aangepakt om zijn verandering van mening en uitspraken. Veel fans laten op X weten dat de Italiaan vorig jaar gelogen heeft. "Je moet eerlijk zijn zoals Alcaraz. Die zei gelijk dat hij in Riyad voor het geld speelde", zo zei een fan.