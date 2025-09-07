De US Open krijgt de droomfinale waar iedereen op hoopte bij de mannen: Carlos Alcaraz tegen Jannik Sinner. Door een plek in de finale hebben beide toptennissers al een aardig zakcentje verdiend, maar voor de winnaar ligt er helemaal een enorm bedrag klaar. Lees hier hoeveel er precies wordt uitgekeerd.

Alcaraz versloeg vrijdag in de halve finale Novak Djokovic in drie sets (6-4, 7-6, 6-3). In de finale treft hij de als eerste geplaatste Jannik Sinner, die in vier sets won van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Alcaraz en Sinner stonden eerder dit jaar tegenover elkaar in de finales van Roland Garros en Wimbledon. De Spanjaard won in Parijs, de Italiaan in Londen.

Grootste prijzenpot

De twee toppers hebben dus ook al flink verdiend dit jaar. In New York kunnen ze weer een aardig zakcentje verwachten De prijzenpot bedraagt in totaal 90 miljoen dollar, omgerekend zo'n 77,12 miljoen euro. Het is de hoogste prijzenpot van alle grandslamtoernooien. Vorig jaar bedroeg het prijzengeld in totaal nog 75 miljoen dollar.

De winnaar van het toernooi gaat naar huis met liefst 5 miljoen dollar. De beloningen zijn hetzelfde bij de mannen en de vrouwen in het enkelspel. De verliezer krijgt de helft van dat bedrag: 2,5 miljoen dollar. Ook de overige deelnemers krijgen wat extra's op hun rekening gestort. Alle bedragen zie je hieronder:

Winnaar 5.000.000 dollar Runner-up 2.500.000 dollar Halve finale 1.260.000 dollar Kwartfinale 660.000 dollar Achtste finale 400.000 dollar Derde ronde 237.000 dollar Tweede ronde 154.000 dollar Eerste ronde 110.000 dollar

Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka, de nummer één van de wereld, ging er in het enkelspel bij de vrouwen met de hoofdprijs vandoor. Na haar zege in de finale op thuisspeelster Amanda Anisimova kreeg ze de cheque van maar liefst 5 miljoen dollar overhandigd.

Suzan Lamens kwam als Nederlandse het verst in het toernooi. Door haar plek in de tweede ronde werd ze 154.000 Amerikaanse dollars rijker. Ze werd daarin uitgeschakeld door Iga Swiatek. Voor Lamens is dat het grootste bedrag dat ze ooit verdiende aan prijzengeld op één tennistoernooi.

